Ranljivost ključev: so res odpravili veliko hibo?

Brezstični ključi so sanjski proizvod za tatove avtomobilov, takšen način kraje je še posebej priljubljen v Evropi. Pri Fordu so zato z novo tehnologijo, ki preprečuje kopiranje signala, opremili fiesto in focusa.

Fordov ključ po 40 sekundah vstopi v stanje mirovanja, zato ne bo komuniciral z zunanjimi napravami. S tem se bo zmanjšalo število kraj, pri katerih tatovi prestrežejo signal in preprosto odklenejo avtomobil. Foto: Ford

Takšnih kraj je vse več

Če sklepamo po najnovejši raziskavi britanske kraljeve avtomobilske zveze RAC, ki je številke dobila neposredno od policije, se je v zadnjem letu število kraj avtomobilov v Angliji in Walesu povečalo s 65 tisoč na 85 tisoč na leto. Eden poglavitnih razlogov za takšen porast je bistveno olajšana kraja novodobnega avtomobila z brezstičnim ključem.

Tatovi lahko napravo za prestrezanje signala preprosto in za precej majhno vsoto kupijo kar prek spleta. S pomočjo naprave prestrežen signal pretvorijo v nov signal, ki jim omogoči vstop v avtomobil in zelo preprosto izpeljano krajo. Tatovi so še posebej pozorni na avtomobile, ki imajo pomanjkljivo varnostno tehnologijo in takšnih napadov ne morejo preprečiti.

Pri Fordu ponujajo rešitev

V zadnjem času smo že pisali o ranljivosti avtomobilskih ključev. Pri organizaciji Thatcham Research so letos preizkusili že 11 avtomobilov s prostoročnim odklepanjem in kar pri šestih našli pomanjkljivosti pri varnosti. Pri Fordu povečujejo varnost dveh najbolje prodajanih modelov v Evropi in s tem stopajo na prste lopovom.

Fiesta in focus bosta zdaj opremljena z novo tehnologijo, ki bo pomagala zmanjševati število kraj pri njihovih modelih. Avtomobilski ključi bodo od zdaj opremljeni s senzorjem gibanja, zato bo ključ po 40 sekundah vstopil v način mirovanja. Takrat ključ ne bo več komuniciral z zunanjimi napravami, ki jih uporabljajo tatovi.

Razveseljiv podatek za vse lastnike obeh modelov - ključ lahko na servisu zamenjajo za novega za približno od 70 do 80 evrov.

S poceni napravico, ki jo kupijo prek spleta, lahko tatovi vaš avtomobil odklenejo, tudi ko je ključ v varnem zavetju hiše. Foto: Ford