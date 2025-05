Bogataši streljajo na pavijane. Vse se je začelo, ko je ukradel džin.

V Južni Afriki se soočajo z resnimi incidenti med ljudmi in opicami, natančneje pavijani, ki so preplavili razkošno predmestje Constantia v Cape Townu, znanem po vinogradih. Najprej nedolžno brskanje po smeteh in kraja sadja z dreves sta se nedavno sprevrgla v spopad med pavijani in prebivalci ter med sosedi.

🔥🚨BREAKING: Cape Town residents have been getting driven out of their neighborhoods by vicious baboon, these monkeys can be heard screeching as they tear through this cul-de-sac in Africa. pic.twitter.com/0Cl2HZDrWp — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 22, 2025

Dogajanje se je zaostrilo, ko so pavijani začeli preskakovati električne ograje in vdirati v luksuzne domove, je v četrtek poročal Financial Times.

Preobrat se je zgodil, ko je eden od nezaželenih "gostov" pobegnil s pol steklenice džina, kar naj bi bil razlog, da so stanovalci segli po takšnem in drugačnem orožju. V sicer mirni ulici je po tem odmevalo le še pokanje naprav, ki posnemajo zvoke strelov za odganjanje pavijanov, nekateri so uporabili paintball puške, vsaj v dveh primerih pa so streljali tudi s pravim strelnim orožjem.

Ker so izginili štirje alfa samci, ki naj bi jih ustrelili, je v tropu pavijanov, kjer sicer velja stroga hierarhija, zavladal kaos.

Spopadi med sosedi

Aktivistka Jenni Trethowan iz Baboon Matters je sporočila, da so v enem od mrtvih pavijanov našli tulec AK-47.

Režiser Neil Coppen, avtor igre Unruly, ki raziskuje odnos med ljudmi in pavijani, pa je dejal, da je stanje preraslo v "državljansko vojno". "Na eni strani imamo ljubitelje pavijanov, na drugi takšne, ki hočejo vse rešiti s pištolo. Ljudje drug drugemu režejo pnevmatike na avtomobilih in pošiljajo grožnje s smrtjo. Včasih je smešno, a tudi nasilno," je dodal.

Cape Town fights off a baboon invasion https://t.co/Aa6vpg4bWy | opinion — Financial Times (@FT) May 22, 2025

Veliko so jim "dolžni"

V Constantii niti najliberalnejši prebivalci ne vedo več, kako se soočiti s položajem. "Eno je govoriti o sobivanju, drugo pa je imeti 40-kilogramskega pavijana z ogromnimi zobmi, ki se sprehaja po vašem dovozu," je dejala Jane Edge, dolgoletna naravovarstvenica.

Cape Town je sicer v svoji zgodovini pavijanom "veliko dolžan". Leta 1967 so namreč v tem mestu opravili prvo uspešno presaditev človeškega srca, tehnike pa so pred tem preizkusili prav na pavijanih. Ti postopki so rešili že na desettisoče človeških življenj.