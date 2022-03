Izjemen naval, vsi po gorivo: ponekod zmanjkalo dizla #foto

Na skoraj vseh bencinskih črpalkah je danes popoldne velika gneča. Številni vozniki so gorivo točili celo v dodatne posode (pri tem velja opozorilo, da je to dovoljeno početi le z ustrezno preizkušenimi posodami) ali večje cisterne. Po nekaterih napovedih bi se lahko gorivo jutri tako podražilo, da bi poln rezervoar stal dodatnih 10 evrov.

"Pomanjkanje dizelskega goriva na posameznih prodajnih mestih družbe Petrol danes, to je v ponedeljek, 7. marca 2022, ni bilo posledica razmer na svetovnih trgih in razmer v Ukrajini ali motenj v dobavi pogonskih goriv s svetovnih trgov, temveč pretiranega odziva lokalnih potrošnikov na medijsko poročanje o pričakovani rasti cen. Zaradi skokovitega povečanja povpraševanja po dizelskem gorivu logistična podpora družbe Petrol ni mogla zagotoviti dovolj goriva v istem dnevu posameznim prodajnim mestom, bodo pa vsa prodajna mesta ustrezno oskrbljena čez dan oziroma zvečer in ponoči," so se odzvali na Petrolu.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Danes je liter dizla v Sloveniji stal od 1,46 do 1,56 evra. V sosednjih državah je cena litra že presegla mejo dveh evrov.

Gibanje maloprodajnih cen pogonskih goriv odseva gibanje cen goriv na svetovnem trgu, na kar trgovci nimajo vpliva. Razmere na svetovnih trgih pogonskih goriv so bile že doslej volatilne in nepredvidljive, dodatno veliko negotovost pa vnašajo razmere v Ukrajini.

Aktualno dogajanje se že kaže v dvigu cen pogonskih goriv na svetovnih trgih, kar bomo predvidoma občutili vsi. Zaradi omenjenih dejavnikov ni mogoče napovedati nadaljnjega razvoja gibanja maloprodajnih cen goriv.

Petrol: Goriva je na zalogi dovolj

"V tem trenutku dobava pogonskih goriv s svetovnih trgov poteka brez težav. Imamo dovolj zaloge za potrebe slovenskega prebivalstva po pogonskih gorivih. Zaradi tega tudi oskrba strank v Sloveniji in v drugih državah, kjer smo prisotni, poteka brez večjih motenj," še dodajajo na Petrolu.

Ob tem menijo, da se bodo v prihodnje zaradi vojne spremenile dobavne poti pogonskih goriv. Dodatno k varnosti oskrbe pripomore dejstvo, da ima naša država naftne rezerve v skladiščih v Sloveniji.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Bencinska črpalka Avanti. Foto: Gaja Hanuna