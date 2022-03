Iskal sem najcenejše gorivo in privarčeval pet evrov

Ker je za jutri napovedan občuten dvig cen pogonskih goriv, sem se v Ljubljani odločil napolniti rezervoar svojega avtomobila. Pri tem sem ugotovil, da bi razlika pri 50-litrskem rezervoarju lahko znašala do pet evrov. Čez mejo, v Avstriji in Italiji, so razlike še veliko bolj občutne tudi znotraj mest, kar kaže na boljše delovanje prostega trga cen goriv.

Ljubljana danes popoldne. Ko sem zagnal motor avtomobila, se je prižgala opozorilna rumena lučka. Rezervoar za gorivo prazen, za jutri pa napovedana občutna podražitev pogonskih goriv. Kako zapleten je postopek iskanja najcenejšega ponudnika goriva, saj že leto in pol v Sloveniji cene goriv niso povsod enake? In, morda še pomembneje, je razlika v ceni dejansko taka, da je smiselno zaviti s poti in se odpraviti do črpalke s cenejšim gorivom?

Danes liter dizla v Ljubljani za 1,46 evra, kakšne bodo cene jutri? Foto: Gregor Pavšič

Pobrskal sem po internetu, nato uporabil še aplikacijo AMZS. Do cen trgovcev v bližini je mogoče priti zelo hitro in preprosto. Iskal sem dizelsko gorivo. V Ljubljani je najcenejši liter stal 1,46 evra. To je bil diskonti ponudnik Avanti.

Če bi želel na Petrol, bi me liter dizla stal dodatna dva centa, na črpalki OMV bi bila cena za liter dražja za tri cente. Natočil sem 50 litrov, kar me je včeraj pri najcenejšem ponudniku stalo 73,4 evra. Na obeh omenjenih rahlo dražjih črpalkah bi bil končni račun za 1,5 evra višji.

Pri 95-oktanskem bencinskem gorivu je bil najcenejši Petrol, razlike za liter so v mestu znašale do štirih centov.

Popoldanska gneča na eni izmed bencinskih črpalk v Ljubljani. Foto: Gregor Pavšič

Najpomembneje se je izogniti črpalkam ob avtocesti

Razlika je torej znašala za približno eno kavo. Priznam, če ne bi imel ravno prazne posode za gorivo, niti ne bi iskal cenejše možnosti.

Pomembno se je izogniti le črpalkam ob avtocesti, kjer je liter goriva dražji od osem do deset centov kot v mestu ali na podeželju. Podobno drago gorivo je imel včeraj tudi diskontni ponudnik BS Maxen. V tem primeru je 50-litrska posoda za gorivo lahko dražja tudi pet evrov.

Foto: Gregor Pavšič

V Sloveniji smo trg cen pogonskih goriv sprostili 1. oktobra leta 2020. Zgornje razlike so sicer dokaj občutne, a še vedno veliko manj kot v sosednih državah. Na primerljivih bencinskih črpalkah znotraj mest so včeraj razlike znašale komaj do tri cente na liter.

Petrol in OMV sta imela na vseh podeželskih črpalkah enako ceno goriva, ki se je v primeru obeh največjih ponudnikov razlikovala le za en cent na liter oziroma 1,5 evra pri polnem 50-litrskem rezervoarju za gorivo.

Danes v Avstriji ali italijanski Gorici: razlika v ceni 50 litrov goriva tudi več kot 12 evrov

Medtem se je včeraj cena litra dizla že na avstrijskem Koroškem razlikovala do 14 centov, v okolici Dunaja - tam imajo Avstrijci najdražje gorivo - pa celo do 20 centov.

Podobno je v Italiji, kar kažejo že primeri bencinskih črpalk iz italijanske Gorice. Tam je danes eden izmed trgovcev liter dizla ponujal že za 1,76 evra, pri "sosedu" pa je lahko cena za liter celo presegla mejo dveh evrov. Tako se je liter dizla razlikoval vse do 25 centov, liter 95-oktanskega bencinskega goriva pa do 13 centov na liter. To pri polnem 50-litrskem rezervoarju za gorivo pomeni razliko do 12,5 oziroma 6,5 evra.