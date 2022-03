Jutri šok na bencinskih črpalkah? Za rezervoar tudi deset evrov več.

Če smo prejšnji teden pisali o rekordnih cenah goriva na naših bencinskih črpalkah, ki so posledica predvsem vojne v Ukrajini in dvigu cen sodčka nafte na svetovnih trgih, bo glede na še dodaten dvig cen jutri cena na slovenskih črpalkah zrasla na nove rekordne vrednosti.

Že tako visoke cene za 159-litrski sodček nafte Brent in WTI so do konca tega tedna narasle še za dodatnih deset odstotkov in so v zadnjem tednu zrasle za neverjetnih dvajset odstotkov. To pomeni, da je bilo treba za sodček nafte odšteti tudi do 120 dolarjev, nihanja cene pa so bila nadpovprečno izrazita.

Cena za liter dizla višja za več kot 15 centov?

Kot so zapisali na portalu moje.finance, bo zaradi rekordnih cen na mediteranskih trgih jutri cena dosegla daleč najvišje vrednosti v zgodovini države. Glede na analize trgov bo treba za liter dizelskega goriva jutri plačali okoli 1,65 evra. Če se bodo prodajalci goriv držali ustaljene formule izračuna cene goriva za slovenski trg in v sam dvig cen ne bo posegla država, se bo dizelsko gorivo podražilo za več kot 15 centov za liter.

Trend rasti bo občuten tudi pri bencinu. Po trenutnih izračunih bi se lahko cena bencina približala rekordni številki iz leta 2012.

Že prejšnji teden je dizel podrl cenovni rekord, očitno bo jutri padel nov rekord. Foto: Reuters

Kaj bo storila država?

Država je ob nedavni pospešeni rasti energentov že ukrepala in znižala trošarine za pogonska goriva. Pri dizlu se je trošarina znižala s 0,388 na 0,33 evra, pri bencinu pa s 0,377 na 0,359 evra, a pretekli teden je cena pri dizlu vseeno narasla za tri cente na liter. Kot so že zapisali pri moje.finance, bi država na liter bencina in dizla zaradi višje osnovne cene pobrala dodatna dva oziroma tri cente DDV, če se seveda vlada ne odloči za znižanje trošarin.

Za rezervoar deset evrov več

Na vse daljšo agresijo Rusije v Ukrajini se vse bolj negativno odzivajo svetovni trgi in vlagatelji. Zaradi tega se pričakujejo še bolj ostre sankcije, številni pa pogledujejo proti Rusiji, ki izvozi med štirimi in petimi milijoni sodčkov nafte na dan. Če se ustavi pritok te nafte na svetovni trg, bo povpraševanje še preseglo ponudbo, cene pa bi se lahko še naprej močno dvigovale. Ob jutrišnjem dvigu za več kot 15 centov bo rezervoar goriva tako stal deset evrov več kot, kot pišejo moje.finance, pa bi se lahko cena bencina povzpela na 1,576 evra. Je pa rast bencina v Evropi manj izrazita kot rast dizla.