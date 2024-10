Foto: Hyundai Hyundai je začel avtomobile izdelovati leta 1968, ko je začela delovati njihova prva tovarna v korejskem Ulsanu. Leta 1975 so izdelali model pony, prvi korejski velikoserijski avtomobil. Ta ista tovarna v Ulsanu danes izdela 1,6 milijona avtomobilov letno.

Korejci so potrebovali 46 let, da so izdelali prvih 50 milijonov avtomobilov. Nato pa so potrebovali le še enajst let, da so to število podvojili na zdajšnjih sto milijonov vozil. V tem času so odprli tovarne na Češkem, Turčiji, Indiji in v ZDA.

Jubilejni avtomobil je bil električni ioniq 5, ki so ga ob tej priložnosti iz tovarne dostavili neposredno kupcu domov.

Foto - se spomnite hyundai ponyja? To je bil prvi avtomobil Hyundaia za Evropo.