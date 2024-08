Izhod iz krize: Volkswagen v Nemčiji ukinja nočno izmeno?

Volkswagen bo v ukinil nočno izmeno in svojo proizvodnjo zmanjšal za 25 odstotkov.

Volkswagen je v zadnjem četrtletju sicer ustvaril za 83 milijard evrov prometa in ohranil z naskokom vodilno prodajno mesto na evropskem avtomobilskem trgu, toda donos je bil na osnovi prometa le triodstoten in to za upravo v Wolfsburgu ni dovolj.

Pod drobnogledom so domala vse znamke, še posebej osrednja Volkswagen. Njen donos v drugem četrtletju letošnjega leta je bil le 2,3-odstoten.

Namesto treh le še dve delovni izmeni

Vodstvo koncerna na čelu z izvršnim direktorjem Oliverjem Blumejem bo sprejelo odločne ukrepe, je poročal nemški časnik Automobilwoche. Tako bodo proizvodnjo v Nemčiji zmanjšali za četrtino, ukinili pa bodo stroškovno drage nočne izmene. Odločitev bo doletela predvsem tovarne v Ingolstadtu, Emdnu in Zwickauju. Te so se že v preteklosti večkrat znašle pred podobnimi varčevalnimi ukrepi.

Kako bo prehod iz treh na dve delovni izmeni vplival na število zaposlenih v tovarnah, za zdaj še ni znano.

Za Blumeja je cilj do leta 2026 povečati donos na 6,5 odstotka.