BMW je z modelom iX že imel enega najbolj prepričljivih premijskih električnih avtomobilov, ki je s prenovo dobil pomembno nadgradnjo celotnega pogona in s tem tudi dosega.

BMW je izdatno prenovil električni model iX in mu dodal novo vstopno različico. Navidezno se bo BMW iX po prenovi razlikoval malenkostno, čeprav so mu pri BMW dodali nekaj možnosti optičnih izboljšav – na primer paket M Sport.

Pomembnejše novosti bodo skrite pod karoserijo. Izboljšali so energijsko učinkovitost celotnega električnega pogona in avtomobilu nekoliko prilagodili tri različice. Vse bodo na voljo z dvojnim elektromotorjem in štirikolesnim pogonom.

Namesto iX 40 in iX 50 prihajata iX 45 in iX 60, športni M60 pa se je preimenoval v M70.

Realen doseg bo med 500 in 600 kilometri

Osnovni iX 45 bo imel sistemsko moč 300 kilovatov, najzmogljivejši M70 pa 458 kilovatov. Zahvaljujoč novi tehnologiji pri baterijah jim je uspelo kapaciteto pri osnovni različici povečati kar na 94 kilovatnih ur (kWh), pri preostalih pa kapaciteta znaša 109 kWh.

Doseg po WLTP za začetni model znaša do dobrih 600 kilometrov, pri različici iX 60 pa uradni doseg celo dosega 700 kilometrov. Tudi z nekaj več porabe v realnem prometu bo doseg takega iX zagotovo vsaj od 500 do 600 kilometrov.

Moč polnjenja DC bo pri osnovnem iX 45 znašala do 175, pri preostalih pa do 195 kilovatov. BMW je izpopolnil funkcijo predgretja baterije za kar najučinkovitejše polnjenje, med zanimivimi možnostmi bo tudi 22-kilovatni polnilnik AC.

Foto: BMW

Foto: BMW