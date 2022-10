Izberite nekaj novega, prostornega in sodobnega. Izberite svojega Tipa iz zaloge!

Oglasno sporočilo

Skupne lastnosti vseh različic modela Fiat Tipo so prostornost, izjemno velik prtljažni prostor in udobje ter ugodne in dostopne cene.

Fiat Tipo je v akciji Rabljeno za novo dostopen takoj, iz zaloge. Ob menjavi vašega rabljenega vozila vam pooblaščeni prodajalci vozil Fiat ponujajo 500 evrov dodatnega bonusa, ob nakupu novega vozila Fiat Tipo s Fiat Financiranjem pa dodatnih 1.500 evrov ugodnosti. Ne zamudite izjemne priložnosti in se pustite zapeljati novemu Tipu.

Katero različico Tipa boste izbrali, je odvisno od vašega življenjskega sloga. Če imate radi privlačno, mladostno vozilo, ki ponuja tudi sodobno tehnologijo in do okolja prijazne motorje, potem je Tipo pravi sopotnik za vas. Pa naj bo to petvratna ali karavanska različica Station Wagon. In če ste sodobna družina, ki išče družinskega križanca s prepoznavnim in dinamičnim karakterjem, je različica Tipo Cross prava izbira, saj je na splošno različica Cross zasnovana za zmogljivejše in drznejše. Že na prvi pogled je vozilo širše zaradi posebne oblike odbijačev ter obrob kolotekov in je občutno višje: kot pravi mestni križanec.

Ne glede na to, katero različico modela Tipo boste izbrali, se boste odpeljali z vozilom z italijansko dušo. Fiat Tipo ima preoblikovano mrežo hladilnika, na kateri je izpostavljen nov logotip z napisom Fiat, ki je glavni izraz prenove. Žarometi so zdaj spredaj in zadaj opremljeni s tehnologijo LED: tako ne poudarjajo le linije vozila, temveč mu dajejo tudi sodobnejši videz ter povečujejo aktivno in pasivno varnost. Po zaslugi izboljšane vidljivosti in v skladu s prizadevanji za večjo trajnost v vsaki najmanjši podrobnosti zmanjšujejo porabo električne energije vozila in s tem tudi izpuste CO2.

Izjemna je tudi potniška kabina. Sedeži so oblazinjeni z ekskluzivno, posebej zasnovano tkanino. Nova digitalna instrumentna plošča s sedempalčnim zaslonom TFT je nadomestila običajno analogno . Visokotehnološki in napreden sistem omogoča popoln nadzor nad stanjem vozila, večpredstavnostjo in telefonom uporabnika. Instrumentna plošča vključuje tudi nov radio Uconnect 5 s sedempalčnim zaslonom na dotik in zrcaljenjem zaslona pametnega telefona (Apple CarPlay in Android Auto).

Oblikovalci so posebno pozornost posvetili tudi volanskemu obroču. Zdaj je kompaktnejši in manjši, športno eleganten, bolj ergonomičen in omogoča neoviran pogled na instrumentno ploščo. Pozornost so namenili tudi sredinski upravljalni plošči, na kateri so prenovljene tipke za nastavljanje klimatske naprave ter novi kromirani in črni vstavki.

Poleg oblike in sloga je pomembno prenovo doživela tudi tehnologija, in sicer z enim ciljem: da bi dosegla vrh v razredu C. Novi Tipo je opremljen s široko paleto najnovejših naprednih sistemov za pomoč vozniku (ADAS): s sistemom za nadzor hitrosti, sistemom za opozarjanje na nenamerno spremembo voznega pasu, sistemom za prepoznavanje utrujenosti voznika, v različici Cross pa še sistem za samodejni vklop in izklop dolgih luči za zagotavljanje boljše vidljivosti ter sistem za opozarjanje na mrtvi kot.

Z novim informacijsko-razvedrilnim sistemom novega modela Tipo lahko prek tehnologije Bluetooth hkrati povežete dva telefona: tako lahko na primer uporabite službeni in osebni mobilni telefon ter hkrati upravljate dohodne in odhodne klice, ne da bi morali preklapljati z ene povezave na drugo, da bi odgovorili na klic na telefonu, ki trenutno ni povezan.

Od zdaj se vam ni treba več odločati med udobjem in slogom. Z modelom Fiat Tipo dobite oboje.



Spoznajte ga in pustite, da vas navduši.





