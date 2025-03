Ford je svoje podjetje v Nemčiji (Ford Werke Gmbh) ustanovil leta 1925. Avtomobile so najprej izdelovali blizu Berlina in leta 1926 izdelali prve nemške primerke modela T. Do leta 1931 je Ford v Nemčiji že zgradil prvo tovarno v Kölnu.

Sto let pozneje je Ford v Nemčiji, kjer je z omenjenim podjetjem tudi sedež evropskih poslov, na razpotju. Ugasnili so več tradicionalnih modelov (mondeo, fiesta, focus …) in že lani v tovarno v Kölnu vložili 1,8 milijarde evrov za preureditev proizvodnje za električna vozila. Ford je nato napovedal, da bo v Evropi zmanjšal število zaposlenih za štiri tisoč, od tega bo brez službe samo v Kölnu ostalo 2.900 ljudi. V tovarni so uvedli zaposlovanje za določen čas.

Ameriški Ford z naložbo v Evropo, a umik izjave o poroštvu

Ameriški matični Ford je zdaj za Evropo napovedal dodatno naložbo v višini 4,4 milijarde evrov, ki bo namenjena neposredno podjetju Ford Werke Gmbh in bo usmerjena za zagotavljanje konkurenčnosti Fordove prisotnosti v Evropi. S tem so pri Fordu potrdili, da jih Evropa kljub črtanju modelov in padcu tržnega deleža še zanima.

Nova naložba pa bo hkrati pomenila tudi umik posebnega zaščitnega za Fordovo evropsko podjetje. Ta korak namreč nadomešča izjavo o poroštvu, ki jo je leta 2006 izdalo podjetje Ford Motor Company in usklajuje podporo Ford Werke Gmbh s podporo drugih Fordovih hčerinskih družb po svetu.