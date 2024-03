Foto: Xiaomi Xiaomi bo ta teden uradno razkril in predstavil svoj prvi avtomobil, z električnim SU7 pa so v zadnjih mesecih opravili obsežna testiranja po celi Kitajski. Vozili so ga tako pri temperaturah minus 30 stopinj Celzija pri Heiheju kot vse do 60 stopinj Celzija pri Turpanu. Vseh testnih kilometrov je bilo več kot 5,4 milijona.

Testni voznik je v enem izmed 576 predserijskih vozil postal tudi Xiaomijev izvršni direktor Lei Jun. Prevozil je več kot tri tisoč testnih kilometrov, je Jun razkril prek kitajskega družbenega omrežja Weibo.

Najdaljšo vožnjo je Jun v začetku januarja opravil med Pekingom in Šanghajem, ki je trajala 15 ur, v avtomobilu pa je bil med vožnjo sam. Razdalja med mestoma znaša 1.276 kilometrov. To pot je kljub zimskim pogojem opravil z dvema vmesnima polnjenjema baterije.

Za avtomobil kar četrt milijona evrov

Xiaomi SU7 je dolg skoraj pet metrov, dvojni elektromotor pa mu zagotavlja sistemsko moč 495 kilovatov in 838 njutometrov navora. Pospešek do sto kilometrov na uro je manj kot 2,8 sekunde, najvišja hitrost pa 265 kilometrov na uro. Avtomobil ne bo zanimiv za masovni kitajski trg, saj bo stal več kot dva milijona kitajskih juanov (255 tisoč evrov).