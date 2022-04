Iz Evrope do Rusije: vlaku mnogi že prižgali rdečo luč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prevoz avtomobilov do Kitajske

BMW in Audi sta začasno ustavila prevoz novih avtomobilov na Kitajsko s pomočjo vlakov, glavni vzrok za odločitev sta trenutni geopolitični položaj in vojna v Ukrajini.

Tako za BMW kot Audi je Kitajska največji avtomobilski trg. Večino avtomobilov izdelajo sicer tam, del pa jih uvozijo tudi iz Evrope. BMW je lani Kitajcem prodal 846 tisoč avtomobilov, od tega je med 150 in 200 tisoč vozil uvozil iz Evrope.

Zdaj se je zapletlo z utečenim postopkom prevoza avtomobilov z vlakom, je poročal japonski Nikkei. Kot so potrdili pri BMW, so uporabo transibirske železnice nadomestili z drugimi načini prevoza oziroma alternativnimi potmi. Avtomobile do Kitajske zdaj prepeljejo z ladjo, ki izpluje iz Bremerhavna.

Vlak je hitrejši in povzroča manj izpustov kot ladje

Tudi pri Audiju so potrdili zamrznitev prevozov avtomobilov z vlakom. Lani so na Kitajsko prodali 701 tisoč avtomobilov. Večino so jih tako kot BMW izdelali na Kitajskem, a obseg uvoženih je narasel za 53 odstotkov.

Prevoz z vlakom je v zadnjih letih postal priljubljen, ker je vlak hitrejši od ladje in tudi okoljski izpust je za proizvajalca ugodnejši. Z uporabo vlakov so imeli tudi bolj zanesljivo časovnico dobav za svoje kitajske kupce.

Število rezervacij za prevoz z vlaki je že občutno padlo

Danes je prevoz z vlakom prek Rusije že postal občutno dražji kot z uporabo ladijskega prevoza. V Duisburgu v Nemčiji, ki velja za osrednje izhodišče proti vzhodu namenjenega transporta z vlaki, za zdaj večjega padca v prometu še niso zaznali.

Tedensko med Evropo in Kitajsko od tam potuje okrog 60 vlakov, zaznali pa so od 20- do 30-odstotni padec rezervacij za prihodnje prevoze, kar očitno že nakazuje nove transportne trende tako pri avtomobilistih kot tudi preostali industriji. Prevoz prek Rusije je postal tvegan tudi zaradi bojazni pred morebitnimi zasegi Rusov.