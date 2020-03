Iz aprila v avgust: koronavirus prestavil tudi ta dogodek

Zaradi širitve koronavirusa so morali svojo avtomobilsko razstavo prestaviti tudi v New Yorku. Po novih načrtih naj bi ga izpeljali avgusta.

Še pred dnevi so organizatorji avtomobilske razstave v New Yorku upali, da širitev koronavirusa ne bo vplivala na njihov dogodek in da si ne bodo delili usode z organizatorji razstave v Ženevi. Razstave niso odpovedali, so jo pa iz aprila morali prestaviti na avgust. Z medijskima dnevoma se bo začela 26. in 27. avgusta, za ostale obiskovalce pa bo odprt od 28. avgusta do 6. septembra.

Organizatorji so sprva nameravali na razstavišču postaviti 70 naprav za čiščenje rok, a ta ukrep ob novih zaostritvah v New Yorku ni bil dovolj.