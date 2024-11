Tudi Nissan sodi med tiste avtomobilske proizvajalce, ki v zadnjih mesecih ne preživlja svojega najuspešnejšega obdobja. Nedavno smo poročali o napovedi odpuščanj več tisoč zaposlenih, kar je posledica slabše prodaje predvsem na Japonskem in v ZDA. Za okrog 20 odstotkov bodo zmanjšali proizvodnjo, z vsemi ukrepi pa naj bi v procesu prestrukturiranja privarčevali tri milijarde ameriških dolarjev.

To pa morda ne bo dovolj, da japonska znamka ostane na avtomobilski gladini. Kot sta dva neimenovana direktorja Nissana povedala v pogovoru za Financial Times, ima podjetje le še “od 12 do 14 mesecev časa”, da poišče novega investitorja in se reši. Po neuradnih poročilih naj bi Renault iskal možnosti, da spremeni svoj 25 let dolg lastniški delež v Nissanu.

Na račun tega bi lahko večji lastnik postala Honda, s katero je Nissan (partner je tudi Mitsubishi) že sklenil partnerstvo za razvoj novih električnih avtomobilov.