Nissan je bil z modelom qashqai leta 2007 začetnik razreda športnih terencev in križancev spodnjega srednjega razreda. Konkurenca v segmentu SUV C je od takrat mnogo številčnejša in ostrejša, tudi razmere v avtomobilskem svetu so se močno spremenile.

Foto: Nissan

Qashqai je danes v tretji generaciji, dobil pa je obsežno prenovo. Ta je najbolj očitna v sprednjem delu, kjer je videti avtomobil čisto nov. Da gre vendarle le za prenovo, pokaže pogled na precej bolj znan in nespremenjen zadek.

Pri Nissanu so torej veliko pozornosti posvetili dinamični in vpadljivi obliki sprednjega dela. Poleg različnih dodatkov med največje novosti sodi Googlov vmesnik v infozabavnem sistemu. Tega že dobro poznamo iz Renaultovih modelov, zdaj pa se prvič selijo tudi v Nissanove avtomobile. To pomeni veliko naprednejši vmesnik, tako iz vidika navigacije kot tudi razpoložljivih aplikacij.

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Novost je tudi paket opreme N-design, ki je še stopnjo višje od najbolj priljubljenega paketa Nconnect. Spodnji del karoserije pod vrati in blatniški koši te različice so v barvi karoserije. Na voljo so tudi nova 20-palčna platišča.

Na drugi strani qashqai ohranja nekatere svoje ključne lastnosti. Med temi je predvsem skoraj 90-stopinjski kot odpiranja zadnjih stranskih vrat, kar močno olajša dostopanje do zadnje klopi. Prostoren je tudi prtljažnik, nekoliko manj prešerno je še vedno odmerjen prostor na zadnji klopi.

Všečni hibridni pogon ePower je prodajno še v manjšini

Pri ponudbi motorjev bodo kupci zaman iskali dizelske motorje, na voljo pa je še vedno štirikolesni pogon. Glavnina povpraševanja je po blagem hibridu na osnovi 1,3-litrskega bencinskega motorja, ki je na voljo v treh zmogljivostnih različicah.

Pomembna Nissanova prednost je hibridni sistem ePower, ki smo ga že večkrat preizkusili v qashqaiju in tudi X-trailu. Pri tem bencinski motor ustvarja električno energijo, za pogon vozila pa vselej skrbi elektromotor. To prinaša všečno vozno izkušnjo, poraba pa navadno ni posebej nizka. Kljub temu je to eden vozniško najbolj prijetnih hibridnih sistemov na trgu. Je pa zanj tudi cena visoka in zato predstavlja še dokaj majhen delež pri prodaji qashqaija, vendarle pa trgovci pričakujejo rast v prihodnjih letih.

Pričakovano opremljen bo stal okrog 35 tisočakov

Pri srednjem paketu opreme N-connecta stane qashqai dobrih 30 tisočakov, z nekaj opreme pa se bodo cene gibale okrog 35 tisoč evrov. Hibridi pogon ePower stane vsaj 37 tisočakov. Pri osnovnem motorju je na voljo tudi še ročni šeststopenski menjalnik, a kupci veliko raje izbirajo različice s samodejnim menjalnikom CVT.

Trgovci želijo qashqaija popeljati med prve tri v svojem segmentu, kjer letos prednjači volkswagen tiguan. Med neposredne tekmece Nissanovega modela, ki je letos do konca avgusta zbral četrto največje število registracij na bruto slovenskem avtomobilskem trgu, trenutno sodijo še hyundai tucson, kia sportage, ford kuga in renault austral.

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Foto: Nissan