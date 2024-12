Ilka Štuhec in Porsche Ptujska cesta: sodelovanje, ki premika meje uspeha

Ilka Štuhec , ena najboljših slovenskih alpskih smučark, je s svojimi dosežki na najvišji ravni prava ambasadorka vrhunskosti in vztrajnosti. Nedavno je na Ptujski cesti prevzela prestižni Audi Q5 , ki združuje športno eleganco, napredno tehnologijo in zmogljivost – lastnosti, ki jih Ilka ceni tako na smučišču kot na cesti.

Ilka Štuhec je očarana nad Q5!

V sodelovanju s Porsche Inter Auto in podružnico Porsche Ptujska cesta, njenim novim partnerjem mobilnosti, bo Ilka z Audijem Q5 suvereno premagovala poti do svojih prihodnjih zmag. Prostor za športno opremo, izjemno vozno udobje in vrhunska varnost so le nekatere prednosti, ki bodo Ilki pomagale na njenih športnih in osebnih avanturah. Audi Q5 je popoln sopotnik za vse, kar zahteva njena smučarska kariera – od treningov in tekmovanj do zasluženih oddihov. Porsche Ptujska cesta je ponosen, da lahko podpira Ilkino pot k novim uspehom, in ji z vrhunsko znamko Audi z veseljem stoji ob strani, tako na smučiščih kot zunaj njih.

Foto: Porsche Inter Auto

Vrhunsko sodelovanje

Ilka Štuhec, ena najuspešnejših slovenskih alpskih smučark, je svojo zvestobo vrhunski tehnologiji in zmogljivosti pokazala z izbiro prestižnega Audija Q5, ki ga je prevzela na Porsche Ptujska cesta. Direktor podružnice Porsche Ptujska cesta gospod Boštjan Pepevnik je v sodelovanju z znamko Audi, Ilki Štuhec z velikim veseljem predal ključe novega vozila, ji ob tej priložnosti zaželel veliko srečno prevoženih kilometrov in ji čestital za vse izjemne uspehe, ki jih je dosegla na svoji športni poti. Ta izjemni SUV združuje športno eleganco, napredno tehnologijo in vsestransko uporabnost – vse, kar Ilka potrebuje za svoje športne in osebne izzive. S podporo Porsche Inter Auto in njihove podružnice Porsche Ptujska cesta, kjer jo je pri prevzemu spremljal Boštjan Pepevnik, bo Ilka suvereno premagovala vse poti, ki jih prinaša njena smučarska kariera.

"Z novim Audijem Q5 sem dobila popolnega sopotnika za svoje vsakodnevne izzive in daljša potovanja. Navdušila me je njegova kombinacija udobja, varnosti in zmogljivosti, kar mi omogoča, da se osredotočim na svoje treninge in tekmovanja. Vesela sem sodelovanja s Porsche Ptujska cesta in Boštjanom Pepevnikom, ki mi z vso podporo omogočata brezskrbno mobilnost in zanesljivost na poti. Novi Audi Q5 s svojo prostornostjo, izjemnim udobjem in vrhunsko varnostjo zagotavlja, da bo vsako moje potovanje pravo doživetje, ne glede na cilj," je povedala Ilka Štuhec.

Fotogalerija 1 / 11 / 11

"Z izjemnim ponosom sodelujemo z vrhunsko športnico. Ilka Štuhec je sinonim za predanost, vrhunskost in vztrajnost – vrednote, ki so blizu tudi znamki Audi in Porsche Ptujska cesta. Veseli nas, da smo lahko del njene poti in ji z Audijem Q5 zagotovimo zanesljivega partnerja, ki bo kos vsem njenim izzivom, tako na cesti kot zunaj nje. Ilki želimo uspešno sezono in veliko nepozabnih voženj z njenim novim Audijem," je dejal direktor podružnice Porsche Ptujska cesta gospod Boštjan Pepevnik.

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z Ilko Štuhec, slovensko vrhunsko alpsko smučarko

Kako sodelujete s Porsche Ptujska cesta?

S Porsche Ptujska cesta sodelujemo kot mobilnostni partnerji, kar mi omogoča brezskrbnost in zanesljivost na poti do vseh športnih in zasebnih ciljev. Njihova podpora mi pomeni veliko, saj je mobilnost ključna pri moji karieri – od prevozov na treninge in tekmovanja do vsakodnevnih obveznosti. Z modelom Audi Q5 Sportback , ki ga imam zdaj, lahko z lahkoto premagam vse izzive na cesti, obenem pa uživam v vrhunski tehnologiji in udobju.

Kaj vas je očaralo pri Audi Q5?

Novi Audi Q5 Sportback me je takoj očaral s svojo prefinjeno kombinacijo elegance in športnega značaja. Navdušil me je prostoren, a hkrati dinamičen dizajn, ki omogoča udobno vožnjo tudi na daljših poteh. Poleg tega cenim vrhunsko tehnologijo, izjemno vozno stabilnost in napredne varnostne funkcije, ki mi dajejo občutek popolne samozavesti na cesti.

Kot vrhunska športnica, kaj cenite pri avtu?

Audi Q5 Sportback mi nudi popolno ravnovesje med zmogljivostjo in udobjem. Za športnico, kot sem jaz, je zelo pomembno, da je avto hkrati prostoren in dinamičen. Q5 Sportback omogoča dovolj prostora za športno opremo, kar je ključno pri moji mobilnosti. Poleg tega me je navdušila njegova vozna dinamika, saj se ob vožnji na različnih terenih vedno počutim stabilno in varno.

Kako vam Q5 koristi pri pripravah na tekmovanja?

Vsekakor mi Audi Q5 Sportback omogoča brezskrbne vožnje na treninge in tekmovanja. Zanesljivost in udobje tega avtomobila mi omogočata, da se osredotočim na svoje naloge in izzive. Tako mi ni treba skrbeti za dolge poti ali neprijetnosti na cesti. Prav tako je izjemno uporabna prostornost, saj imam dovolj prostora za svojo športno opremo, vse, kar potrebujem za priprave, pa je vedno na dosegu roke.

Foto: Porsche Inter Auto

Katere funkcije največkrat uporabljate?

Zelo sem navdušena nad naprednimi varnostnimi funkcijami in asistenti za vožnjo, ki mi zagotavljajo občutek popolne varnosti in samozavesti na cesti. Še posebej cenim sistem za pomoč pri parkiranju in prilagodljive farne luči, ki omogočajo še večjo vidljivost, kar je izjemno koristno, ko vozim v različnih vremenskih razmerah.

Kakšni se vam zdijo električni modeli Audi?

Da, Audi električni modeli so mi zelo všeč. Všeč mi je, kako se znamka osredotoča na trajnost in napredno tehnologijo, obenem pa ohranja visoke standarde zmogljivosti in udobja, ki jih pričakujem od Audija. Električni modeli, kot je Audi Q4 e-tron , so odlična izbira za prihodnost – nudijo vrhunske vozne lastnosti, hkrati pa so prijazni do okolja. Mislim, da bodo električni avtomobili kmalu postali nepogrešljiv del našega vsakdana, in veselim se, da bomo pri tem spremljali inovacije znamke Audi.

Kakšni so bili začetki kariere?

Začela sem zelo mlada, saj je smučanje v naši družini vedno igralo pomembno vlogo. Moj največji vzornik je bil moj trener in kasneje tudi druge smučarke, ki so dosegle velike uspehe. Zame so bile pomembne tako majhne kot velike zmage, saj sem se vedno trudila iz vsake izkušnje pobrati kaj pozitivnega.

Kdaj ste začutili, da je smučanje prava izbira?

Prvič sem to resnično začutila, ko sem začela dosegati dobre rezultate na tekmah in opazila, kako močno sem povezana s tem športom. Smučanje je postalo del mene, in ko sem začela resno vlagati v treninge, sem vedela, da imam potencial za to, da postanem vrhunska smučarka.

Kaj vam pomeni podpora slovenskih navijačev?

Podpora navijačev je vedno zaželena in dobrodošla. V Sloveniji smo precej blizu alpskemu smučanju, še posebej disciplini smuka. Na domačih tekmah je ta podpora še posebej čutna. Navijači me spodbujajo, vendar jih med smukom pravzaprav ne opaziš – fokus je popolnoma drugje.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Katera zmaga vam je najbolj ostala v spominu?

Vsaka zmaga ima poseben pomen. Najbolj pa mi je ostala v spominu prva zmaga – ta bo za vedno eden od vrhuncev moje kariere.

Kako bi opisali svoj slog smučanja?

Moj slog smučanja je danes precej neobičajen. Večina tekmovalk smuča agresivno, napadalno in z veliko sile. Moj slog je bolj umirjen – kot da gre vse z lahkoto.

Kateri kraji za smučanje so vam najljubši?

Najlepša smučišča so zame Cortina d'Ampezzo, Val d'Isère in St. Moritz. A na koncu je povsod super, če so razmere prave in rezultati dobri.

Kako se počutite ob vrnitvi po poškodbah?

Pravzaprav že kar nekaj časa nisem imela resnejših težav, čeprav v tem športu vedno pride do kakšnih manjših poškodb. Naučila sem se s tem živeti in jih obvladovati. Vrnitev na smuči je vedno drugačna – tega ne moreš primerjati. Smučati začnem, ko začutim, da moje telo to zmore in mu zaupam. Veliko sreče imam, da lahko vedno znova preizkušam nove stvari in nadaljujem.

Kako se pripravite na tako dinamičen šport?

Profesionalno alpsko smučanje je nevarno in žal so poškodbe del tega športa. Osredotočiti se moraš na pozitivne misli, saj strah ne sme imeti prostora. Mentalni trening je enako pomemben kot fizični. Ko potrebujem znanje, je ključno, da se zanesem na to, kar sem vadila. Tako kot telo pripravim s treningi, pripravim tudi um.

Kakšne imate priprave pred tekmami?

Zame je vsaka tekma pomembna, ne glede na to, ali gre za državno prvenstvo, FIS tekmo, svetovni pokal ali svetovno prvenstvo. Nimam kakšnih skrivnih ritualov. Med ogledom proge ali med treningom je ključna vizualizacija. Na dan tekme pa se prilagodim počutju – včasih se moram motivirati, drugič umiriti. Pri tem mi pomaga glasba, ki je vedno del mojih priprav.

Kakšni so vaši cilji za prihajajočo sezono?

Sezona je tik pred vrati. Moj cilj je jasen – smučati hitro. Seveda se veselim vseh uspehov in odličnih rezultatov.

Kaj bi svetovali mladim smučarjem?

Pomembno je, da si izberete nekaj, kar vas res veseli in v to vložite vso svojo energijo in trud. Ne gre samo za smučanje – karkoli počnete, to delajte s srcem. Če to res delate z veseljem, se trud zagotovo enkrat poplača.

Porsche Ptujska cesta osebni sponzor Ilka Štuhec je navdušena nad vozili Audi, ki ji ponujajo popolno kombinacijo zmogljivosti, udobja in inovativnosti. "Audi so avtomobili, ki me res prepričajo, saj združujejo vrhunski dizajn in vrhunsko tehnologijo. Hvala Porsche Ptujska cesta za izjemno podporo in gostoljubnost," je izjavila Ilka Štuhec. Ob tem je posebej izpostavila tudi zadovoljstvo z vrhunskim pooblaščenim servisom Audi pri Porsche Ptujska cesta , kjer poskrbijo za redno vzdrževanje njenega vozila, kar ji omogoča brezskrbno in varno vožnjo na vseh njenih poteh, bodisi na treningih bodisi na drugih dogodivščinah.

Več:

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO.