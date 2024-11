Prihranite s posebno ponudbo za Q2 in Q3 (#foto)

Znamka Audi je v Sloveniji sinonim za eleganco, zmogljivost in udobje. V letu 2025 se veselimo veliko izjemnih novostih znamke Audi, ki vas bodo očarale – nova generacija audi A5 in Q5, A6 e-tron in Q6 e-tron. Preverite tudi posebno ponudbo za nova audi Q2 in Q3, ki združujeta vrhunsko tehnologijo in športni pridih. Ne glede na to, ali iščete mestni športni terenec SUV ali družinski avtomobil, Audi ponuja široko ponudbo, ki vam omogoča, da uživate v vsakem trenutku na cesti. Obiščite Porsche Inter Auto, kjer lahko odkrijete te izjemne modele, pripravljene, da vam popestrijo vsakodnevne vožnje.

Razkrivamo: katere novosti Audi prihajajo v letu 2025? Novi Audi A5 že v salonu Porsche Ptujska cesta!

Leto 2025 bo za Audi ključno zaradi številnih novosti, ki vključujejo popolnoma električna modela novi Audi A6 e-tron 2025 in novi Audi Q6 e-tron 2025, oba z novo Audi PPE platformo (premium platform electric) in dosegi do 700 km (WLTP), ter popolnoma novi Audi A5 2025 in novi Audi Q5 2025, ki prinašata sodobnejšo tehnologijo, več elektrifikacije in izboljšano učinkovitost. Vsi modeli bodo zagotavljali športen dizajn, digitalizirano notranjost in hibridne pogonske sklope.

Zdaj pa vam je na voljo ekskluzivna priložnost, da izberete svoj audi Q2 ali Q3 v posebni ponudbi pri Porsche Inter Auto. Audi modeli nedvomno prinašajo vrhunsko tehnologijo, športno eleganco in izjemno vozno izkušnjo.

Posebna ponudba za najnovejše Audi modele!

CELOTNA PONUDBA VOZIL: Audi audi A1 30 TFSI (115 KM) že od 20.990 evrov* audi Q2 30 TFSI (115 KM) že od 23.990 evrov* audi A3 30 TFSI (115 KM) že od 23.990 evrov* audi Q3 35 TFSI (150 KM) že od 29.990 evrov* audi A5 (limuzina) 35 TFSI S tronic (150 KM) že od 43.380 evrov* audi Q5 40 TDI S tronic quattro (204 KM) že od 55.490 evrov*

Pregled najbolj priljubljenih modelov v ekskluzivni ponudbi

Vas zanima najnovejša ponudba Audi? Naj vas navdušijo najnovejši SUV modeli in zagotovite si nepozabno vozniško izkušnjo! Ta posebna ponudba vključuje vozila na zalogi in nova naročila z ugodnostmi ob financiranju in zavarovanju pod pogoji Audi BON – preverite podrobnosti pri prodajnih svetovalcih.

Novi audi Q2: dinamični dizajn, užitek v vožnji!

Novi audi Q2 – urbani SUV prepriča z izrazitim dizajnom, inovativnim sistemom "infotainment" in dinamično tehnologijo podvozja. Prostornina prtljažnika pri podrtem naslonjalu zadnjih sedežev znaša res veliko, kar omogoča dovolj prostora za vsakodnevna opravila. Audi Q2 je kompaktni športni terenec z drznim slogom, izjemno zmogljivostjo in udobno notranjostjo, primeren za mestno življenje in izlete. Audi Q2 je kompaktni SUV, zasnovan za mestne vožnje in dinamično uporabnost. Prepoznaven je po športni zasnovi, ostrih linijah in visoki kakovosti izdelave, ki so značilne za Audijeva vozila. Notranjost Q2 ponuja napredno tehnologijo, kot sta MMI infotainment sistem z zaslonom na dotik in možnost povezave s pametnimi telefoni prek Apple CarPlay in Android Auto. Zaradi kompaktnih dimenzij je Q2 zelo okreten, kar je idealno za mestne vožnje, obenem pa nudi tudi stabilnost in udobje na daljših poteh.

Novi audi Q2

Novi audi Q3: vsestranskost in eleganca

Novi audi Q3 ponuja eleganten in dinamičen videz, ki izraža urbano naravo tega SUV. Audi Q3 je opremljen z naprednimi tehnološkimi rešitvami, kot so digitalni kokpit in povezljivost pametnih naprav, kar omogoča varno in zabavno vožnjo. Zunanjost ima prepoznavne Audijeve oblikovne linije, vključno z markantno mrežo hladilnika, LED žarometi in robustnim, a sofisticiranim videzom. Notranjost je prostorna za svoj razred in vključuje visokokakovostne materiale ter napredno tehnologijo, kot je Audi virtualni kokpit, ki z digitalnimi prikazi nadomešča klasične merilnike. Osrednji zaslon na dotik MMI podpira brezžično povezavo s pametnimi telefoni prek Apple CarPlay in Android Auto. Kabina je funkcionalna z dovolj prostora za pet potnikov, prtljažnik pa ima prilagodljivo zasnovo in omogoča več prostora za prtljago, kar je idealno za družinske izlete ali športne aktivnosti. Motorji vključujejo različne bencinske in dizelske možnosti, ki omogočajo dobro ravnovesje med zmogljivostjo in učinkovitostjo. Audi Q3 izstopa po odličnih voznih lastnostih in je opremljen s številnimi varnostnimi funkcijami, kot so opozorilnik za zapustitev voznega pasu, pomoč pri parkiranju in sistem za zaznavanje mrtvih kotov.

Novi audi Q3

Rabljena vozila Audi – vedno odlična izbira

Rabljena in službena vozila Audi pri Porsche Inter Auto so zelo dobra izbira zaradi kakovosti, zaupanja in storitev, ki jih ponujajo pri Porsche Inter Auto. Vsa rabljena vozila so temeljito pregledana in s popolno servisno zgodovino ter ustrezajo visokim standardom zanesljivosti. Porsche Inter Auto poleg kakovosti vozil ponuja tudi več koristi za kupca, kot so možnosti financiranja, razširjena jamstva in servisiranje. Tako zagotavljajo, da kupec dobi vozilo v odličnem stanju z minimalnim tveganjem za kasnejše težave. Poleg tega je na voljo široka izbira modelov in opreme – od manjših avtomobilov do večjih SUV – kar omogoča, da vsakdo najde vozilo, ki ustreza njegovim potrebam. Kupcem je zagotovljena tudi transparentnost, saj Porsche Inter Auto nudi vso potrebno dokumentacijo o zgodovini vozila, kar povečuje zaupanje v nakup.

Katere novosti Audi prihajajo v letu 2025?

Audi je za leto 2025 predstavil številne novosti, ki vključujejo velike posodobitve priljubljenih modelov, kot so A5, Q5, A6 e-tron in Q6 e-tron, poleg tega pa bo dodal tudi nove različice, ki izstopajo s svojo tehnologijo in zmogljivostjo.

Novi audi A5 (2025) – ŽE V SALONIH PORSCHE INTER AUTO

Novi audi A5 ponuja impresivno kombinacijo luksuza, športnosti in napredne tehnologije. Na voljo je v več različicah karoserije, vključno z elegantnim Sportbackom, ki združuje funkcionalnost in stil. Zunanjost je prepoznavna po ostrih linijah in drznejši maski hladilnika, medtem ko notranjost navduši z vrhunskimi materiali ter sodobno tehnologijo, kot sta prilagodljiv Audi virtualni kokpit in MMI zaslon na dotik.

Za vrhunsko zvočno izkušnjo je na voljo tudi sistem Bang & Olufsen. Novi audi A5, ki prihaja v letu 2025, je zasnovan za tiste, ki iščejo vrhunsko mešanico elegance, športnega značaja in sodobne tehnologije. Z osveženim, dinamičnim dizajnom, vključno z markantno mrežo hladilnika in ostro oblikovanimi LED žarometi, A5 ohranja svoje elegantne linije, a dodaja svež pridih, ki poudarja njegovi moč in prefinjenost. Tako zunanjost kot notranjost izžarevata prestiž, medtem ko so natančne linije karoserije kombinirane s poudarki, ki dodajajo pridih športne agresivnosti.

Notranjost je preoblikovana z visokokakovostnimi materiali in naprednimi tehnološkimi rešitvami. Audijev virtualni kokpit, velik osrednji zaslon na dotik in možnost ambientalne osvetlitve kabine ponujajo vozniku prilagodljivost in intuitivno upravljanje. Vmesnik omogoča enostavno povezljivost z napravami, kot sta Apple CarPlay in Android Auto, kar zagotavlja brezskrbno izkušnjo za vsakodnevne vožnje in daljše poti. Pod pokrovom motorja novi A5 prinaša izboljšane možnosti pogona, od živahnih bencinskih motorjev do učinkovitih hibridnih različic, ki skupaj z Audijevim quattro pogonom omogočajo okretno, varno in odzivno vožnjo. Izjemna aerodinamika dodatno prispeva k učinkovitosti in športnemu občutku na cesti.

Novi audi Q5 (2025)

Novi audi Q5 za leto 2025 združuje športno eleganco, tehnološko dovršenost in funkcionalnost v vozilu, ki navdušuje tako s svojo obliko kot z voznimi lastnostmi. Zunanjost izžareva svežino in moč, z drznimi linijami in Audijevim prepoznavnim sprednjim delom, ki takoj pritegne pozornost.

Velika mreža hladilnika, subtilne LED luči in opcijska panoramska streha ustvarjajo prestižno in sodobno podobo, ki izstopa na cesti. Notranjost novega Q5 je zasnovana za voznika, ki ceni udobje in tehnologijo. Visokokakovostni materiali in prostorna kabina zagotavljajo prvovrstno udobje, medtem ko napredne tehnološke funkcije, kot sta prilagodljivi Audi virtualni kokpit in osrednji zaslon na dotik, prinašajo enostavno uporabo in intuitivno povezljivost s pametnimi telefoni.

Pod pokrovom motorja novi Q5 ponuja izbiro med močnimi bencinskimi motorji in učinkovitim priključnim hibridom, ki združuje zmogljivost in trajnost. Audijev legendarni quattro štirikolesni pogon omogoča odličen oprijem in stabilnost na vseh vrstah terena, kar omogoča samozavestno vožnjo v različnih vremenskih pogojih. Ta luksuzni kompaktni SUV se ponaša s sodobnim oblikovanjem, visoko kakovostjo notranjosti in napredno tehnologijo.

Med novostmi za leto 2025 so serijske funkcije, kot so avtomatsko zaviranje v sili, prilagodljiv tempomat in pomoč pri ohranjanju voznega pasu. Prostornost prtljažnika in notranjosti ostaja konkurenčna v svojem razredu, kar Q5 naredi vsestranskega in udobnega.

Novi audi A6 (2025)

Audijeva ofenziva novih modelov, ki sta jo začela Q6 e-tron in A5, se nadaljuje z električnim A6 e-tronom. V skladu z novo Audi nomenklaturo bo A6 zdaj na voljo izključno kot električni avto, in sicer v dveh različicah: petvratnem sportbacku in kot karavanski avant. A6 e-tron je postavljen na novo električno platformo, ki vključuje 800-voltno tehnologijo, kar skupaj z odličnimi aerodinamičnimi lastnostmi in velikim akumulatorskim sklopom zagotavlja izjemno energetsko učinkovitost ter velik doseg z enim polnjenjem.

Novi audi Q6 e-tron (2025)

Audi Q6 e-tron je novi električni SUV, ki uporablja Audijevo novo platformo PPE (Premium Platform Electric), kar omogoča boljšo učinkovitost in hitrejše polnjenje. Z močjo do 510 konjskih moči v različici SQ6 ponuja odlično zmogljivost in dinamične lastnosti. Kabina je izjemno tiha, vozilo pa je opremljeno z 20-zvočnim sistemom Bang & Olufsen, kar še dodatno izboljša izkušnjo vožnje​.

Seveda pa se bodo pri znamki Audi kot že sedaj še naprej osredotočali na hibridne in električne modele audi poleg že uveljavljenih modelov, kot so audi Q4 e-tron, audi Q6 e-tron, audi Q8 e-tron, audi e-tron GT, s čimer bodo ponujali širok spekter okolju prijaznih vozil. Te novosti bodo še dodatno utrdile pozicijo znamke v svetu luksuza in zmogljivosti. Za več informacij o posameznih modelih si lahko preberete celoten pregled, ki so ga pripravili na MotorTrend.

Nova audi A5 in Q5: kaj je pomembno za slovenske kupce?

Povsem nova audi A5 in Q5 2025 sta že v predprodaji pri Porsche Verovškova, Porsche Ptujska cesta in Porsche Koper. Izkoristite ugodnosti ob začetku predprodaje. Predvidoma bodo prva vozila v Sloveniji v naših salonih že v začetku leta 2025, ko bodo nova vozila na voljo tudi za testne vožnje.

Zakaj so najnovejši modeli audi SUV iz te ponudbe zares odlična izbira, nam je zaupal Igor Jurada, prodajni svetovalec za nova vozila Audi pri Porsche Inter Auto. "Izjemno ponosni smo na prenovo Audijevih modelov in prihod novih vozil, kot so popolnoma električni A6 e-tron in novi A5 ter novi športni terenec SUV Q5, ki postavljajo nova merila na področju tehnologije in trajnosti. Ta vozila niso zgolj prestižna, temveč tudi tehnološko dovršena, z naprednimi funkcijami, kot sta Audi virtualni kokpit in MMI zaslon na dotik, ki voznikom omogočata še bolj intuitivno in varnejšo vožnjo," pravi Igor Jurada, prodajni svetovalec za nova vozila Audi. Dodal je tudi: "Za kupce je zdaj res odlična priložnost. Naši najbolj priljubljeni modeli, kot so Q5, Q3 in A4, so na voljo z Audi BON ugodnostmi, ki vključujejo dostopnejše možnosti financiranja. To pomeni, da lahko še več voznikov uživa v kakovosti in prestižu, ki ju Audi prinaša na ceste."

Bi radi menjali staro za novo? Hitro in preprosto:

odkup vozil in hitra cenitev vozila,

in hitra cenitev vozila, dodatne ugodnosti "staro za novo",

ugodno financiranje in zavarovanje.

Vas zanimajo najnovejša vozila znamke Audi? Z veseljem so vam na voljo. Kontaktni center - 041 392 204 Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper Igor Jurada, tel.: +386 5 61 16 502

Katja Valantič, tel.: +386 5 61 16 501 Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor Denis Rojs, tel.: +386 2 45 02 661

Nejc Vuk, tel. +386 2 450 26 62 Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana Boštjan Lovšin, tel.: +386 1 53 03 505

Lea Ernstschneider, tel.: +386 1 53 03 502

Matej Vode, tel.: +386 1 53 03 664

Robert Plut, tel.: +386 1 53 03 665

Pogoji akcije Audi

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO.