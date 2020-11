Ideja Škode: bi imeli tako osvetljen varnostni pas?

Foto: Škoda Škoda je dobila patent za rešitev, ki bi v praksi lahko pomenila marsikaj dobrega. Priklop za varnostni pas je prozoren, vanj pa so namestili majhno svetilo LED. To spreminja barvo in vozniku ter tudi potnikom pomaga pri pripenjanju z varnostnim pasom (še posebej ponoči). Voznik bi v tem primeru hitreje in lažje opazil, ali so se potniki na zadnjih sedežih pripeli z varnostnim pasom ali ne. To bi bilo lahko še posebej uporabno pri otrocih.

Pas, ki ni pripet, je osvetljen belo. Ko se na sedež usede potnik, se priklop obarva rdeče, ob pravilno pripetem varnostnem pasu pa se obarva zeleno.