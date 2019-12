Idealna služba? Hrvaški Elon Musk išče testnega voznika.

Pri Rimac Automobili se hitro širijo, v zadnjih dveh letih so zaposlili več kot tristo ljudi. Zdaj iščejo še testnega voznika, ki bo pomagal pri razvoju novega električnega superšportnika. Foto: Rimac Automobili

Ob hitri rasti največ težav povzroča prostorska stiska. Trenutno pri Rimac Automobili delujejo v petih zgradbah v Veliki Nedelji pri Zagrebu in se širijo na druge lokacije, predvsem zaradi potreb razvoja in raziskav. Graditi so že začeli tudi ogromen kompleks, ki bo njihov osrednji dom za daljše časovno obdobje.

Zgodba o uspehu seveda ni ušla tujim proizvajalcem avtomobilov. S svojim znanjem in produkti aktivno sodelujejo s Porschejem, Pininfarino, Mahindro, Seatom in Cupro, Aston Martinom ter številnimi drugimi proizvajalci, ki jih ne smejo razkriti. Njihovo znanje je mogoče najti tudi v ekskluzivnem superšportniku koenigsegg regera.

Kaj zahtevajo od voznika?

Kot so zapisali v oglasu, od testnega voznika pričakujejo vsaj leto dni izkušenj z opravljanjem tega poklica, vsaj pet let mora imeti vozniški izpit in ne sme imeti hujših prekrškov ali nezgod iz preteklosti. Poznati mora zakonitosti avtomobilov, mehanike in električnih pogonov, znati presojati in se pravilno odzvati v nevarnih situacijah ter znati govoriti in pisati v angleščini.

Voznik bo poleg testnih voženj moral brati podatke s senzorjev in računalnikov, tesno sodelovati z ekipo inženirjev ter hkrati voziti avtomobile na različnih predstavitvah, testih in novinarskih dogodkih.