Hrvati razbili avtomobil za dva milijona evrov #video

Tudi proizvajalci maloserijskih superšportnih avtomobilov se ne morejo izogniti varnostnim testom. Pri teh proizvajalec pod določenimi pogoji razbije avtomobile in tako preveri njihovo trdnost v primeru trkov, ki je neposredno povezana z varnostjo potnikov.

Isti monokok so lahko uporabili za pet testov

Rimac je do zdaj izdelal le deset serijskih avtomobilov in zato ne čudi, kako skrbno so se pripravljali na trg svojega električnega modela C-two. Pred dejanskim trkom so izvedli obsežne računalniške simulacije in poskušali prek njih predvideti posledice trka na določene sestavne dele avtomobila.

Monokok avtomobila je bil celo tako trden, da so lahko z istim izvedli za pet zaporednih testov.

Svoj concept 2 je Rimac lani predstavil tudi v Sloveniji. Foto: Metka Prezelj