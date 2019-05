Hrvati čakajo 90 tisoč gostov, Slovenci nimamo dokumentov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko Slovenci na svoje prvo pravo dirkališče še vedno čakamo, bodo Hrvati na obnovljenem Grobniku samo letos gostili od 40 do 50 tisoč voznikov.

Na Grobniku so lani poleti prenovili asfaltno podlago te nekoč slavne dirkaške steze, ki je konec osemdesetih let gostila tudi motociklistične dirke svetovnega prvenstva. Po prenovi se dela na objektu niso končala.

Grobnik je dobil tudi novo nadzorno sobo, kjer lahko upravitelji spremljajo sliko osmih visokoločljivostnih kamer. Foto: Automotodrom Grobnik Odprli nov nadzorni center dirkališča, gradijo tudi nove bokse

Zdaj so tam odprli nove poslovne prostore, objekt je dobil moderni center za nadzor dirk z video zidom LCD (stezo pokriva osem visokoločljivostnih kamer), kmalu pa bodo zgradili tudi dvanajst boksov.

To je sicer prvi del gradbenih del, s katerimi so uredili dvesto kvadratnih metrov osrednje stavbe ob dirkaški stezi. Ker so operativne prostore preselili nadstropje višje, bodo lahko spodaj v drugi fazi del zgradili omenjene nove bokse.

Grobnik je motociklistično dirko svetovnega prvenstva zadnjič gostil leta 1990, ko se je na dirki razreda do 250 cm3 težje ponesrečil Nemec Reinhold Roth. Če bi želeli Hrvati danes spet gostiti dirko svetovnega prvenstva Moto GP, bi morali po oceni Mladena Črnjara, predsednika moto kluba Kvarner, vložiti od osem do 10 milijonov evrov.

Grobniško dirkališče je po lanski prenovi z novo asfaltno podlago zelo priljubljena destinacija tudi tujcev, predvsem Italijanov. Foto: Gregor Pavšič

Letos na Grobnik približno 90 tisoč gostov

Bistvo finančnega obstoja takega objekta je drugje, in sicer v najemih in pripravi tako imenovanih javno odprtih dogodkov 'track day'. Samo letos bo Grobnik obiskalo od 40 do 50 tisoč voznikov, skupno pa približno 90 tisoč gostov, ocenjuje vodja dogodkov na Grobniku Robert Živković.

Slovenski dirkaški objekt v Gaju čaka na ureditev pravnih vprašanj

Na podobne spodbudne novice čakamo tudi v Sloveniji, kjer je še vedno precej v meglo zavit položaj okrog prenove dirkaškega objekta Gaj na Dolenjskem. Lani smo pisali o tem, da si želijo upravitelji doseči dogovor med ministrstvom za obrambo, ki je zdajšnji lastnik objekta, in ministrstvom za infrastrukturo, ki bi uspel rešiti dolgoročno prihodnost objekta.

Tam jim je do zdaj uspelo postaviti le novo asfaltno podlago, robnike in varnostne ograje. V Gaju bi morali v začetku meseca organizirati prvo letošnjo krožnohitrostno dirko.

Ker zanjo niso mogli dobiti vseh dovoljenj, so jo pri nacionalni zvezi AŠ2005 prestavili na še neznan datum. Direktor AŠ2005 Dagmar Šuster je ob prestavitvi dirke sporočil, da želijo težavo ustreznih pravnih podlag za dogodke v Gaju rešiti vsaj do konca maja.

Prihodnost slovenske dirkaške steze v Gaju je najprej odvisna od politične volje in dogovora med upravitelji, Zvezo za avtošport AŠ2005, Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za infrastrukturo. Foto: Gregor Pavšič