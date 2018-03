Hrvaški Rimac v treh tednih razprodal vse superšportnike

Električni superšportnik ima začetno ceno 2,1 milijona dolarjev. Foto: GIMS

2,1 milijona dolarjev je bilo treba pripraviti za nakup drugega avtomobila hrvaške znamke Rimac Automobili, a veliko večino kupcev to ni ustavilo pri nadaljnjemu zapravljanju. Kot je na avtosalonu v New Yorku povedal vodja prodaje Krešimir Ćorićse je 150 kupcev v večini odločilo dokupiti še za 615.300 dolarjev dodatne opreme. Skupna cena avtomobila se je tako dvignila nad 2,7 milijona dolarjev, srečneži, ki jim je uspelo opraviti nakup, pa bodo na svoj avtomobil čakali do leta 2020.

Treba je omeniti, da C_two ni nikakor tako redek kot njegov predhodnik, saj so modelov concept_one izdelali vsega osem in na koncu izdelali še dva dirkalnika concept_S.

Izdelali bodo 150 avtomobilov, kar je v primerjavi s prvi modelom concept_one ogromno. Foto: GIMS

Mate Rimac velja za evropskega Elon Muska. Foto: Ciril Komotar

150 avtomobilov bodo izdelali le streljaj od slovenske meje

Mate Rimac ne velja zastonj za hrvaškega ali evropskega Elona Muska. Njegovi avtomobili, ki jih razvija ekipa 300 zaposlenih v Sveti Nedelji pri Zagrebu, so odličen oglaševalski pano za bistvo njegovega posla. To je predvsem razvoj baterijskih sklopov in pogonov, ki jih na primer uporabljata Koenigsegg in Aston Martin.

Rimčev concept_two ima resnično izjemne zmogljivosti. Njegovi štirje elektromotorji zagotavljajo sistemsko moč kar 1.408 kilovatov, kar je skoraj dva tisoč "konjev". Poleg tega ima pogon kar 2.300 njutonmetrov navora. Avtomobil ima seveda vektorsko razporejanje navora med vsemi štirimi kolesi. Do sto kilometrov na uro pospeši v le 1,85 sekunde, kar je uradno pet stotink hitreje kot osupljiv Teslin električni roadster. Hitrost 300 kilometrov na uro je ta cestni izstrelek sposoben doseči v le 11,8 sekunde. Najvišja hitrost znaša 412 kilometrov na uro. Če upoštevamo, da ima koncept 1.950 kilogramov, gre za res izjemne zmogljivosti.

Avtomobil ima baterijski paket s kapaciteto 120 kilovatnih ur, kar zagotavlja doseg 650 kilometrov po sicer že nekoliko zastarelem in nerealnem standardu NEDC. Baterijo bo mogoče polniti z močjo 250 kilovatov na enosmernem toku DC.

Poleg štirih motorjev ima concept two dva menjalnika z dvema prestavama na zadnji osi, na sprednjo pa so namestili dva posamezna enostopenjska menjalnika. Za hlajenje avtomobila skrbi sedem med seboj ločenih hladilnih sistemov. Vse ventilatorje in črpalke poganja 48-voltni napetostni sistem.