Gosta megla na Brniku: preusmeriti so morali več letal

Zaradi goste megle in po naših informacijah odpovedi sistema za inštrumentalno pristajanje letal (Instrumental Landing System ali ILS) so morali danes preusmeriti več letal in zato je mogoče tudi v prometu pričakovati zamude. Med preusmerjenimi so bila tudi letala prevoznika Adria Airways.

Njihova leta iz Tirane in Skopja so morali preusmeriti v Trst, je poročal slovenski letalski portal Sierra5. Letalo družbe Turkish Airlines iz Istanbula je namesto v Ljubljani pristalo na Dunaju, letalo družbe Transavia iz Amsterdama pa prav tako v Trst. Tovorno letalo družbe DHL so preusmerili v Bratislavo.