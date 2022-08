Goljufali pri dizelskih motorjih, kazen je astronomska

Agencija za zaščito okolja v ZDA je še enemu izmed podjetij, ki so z odstranjevanjem filtrov DPF na dizelskih avtomobilih kršili zakon o čistem zraku, izrekla visoko kazen. Preiskava je potekala od leta 2018, podjetje Flo-Pro, odgovorno za manipulacije na izpušnih sistemih dizelskih avtomobilov, pa so zdaj zaradi tega kaznovali s 1,6 milijona dolarjev kazni (1,57 milijona evrov).

Agencija je tako v zadnjih dveh letih kaznovala več podobnih podjetih, ki se je ukvarjalo s predelavami dizelskih avtomobilov. 800 tisoč dolarjev kazni sta pred dvemi leti dobila slavna Diesel Brothers, pri Diesel Technologies so dobili kazen 1,3 milijona dolarjev in lastnik je moral v zapor za leto dni. Trojica pod imenom Diesel Brothers je postala slaven s pomočjo televizijskega resničnostnega šova. Tam so med drugim predelovali in prodajali velike poltovornjake, ki so jih naredili še večje, glasnejše in so načrtno poudarili črn dim iz izpušnih cevi.

Kazen je bila še višja, a so jo prilagodili plačilni sposobnosti podjetja

Po pričetku preiskave so pri Flo-Pro prenehali prodajati predelane izpušne sisteme za dizelske avtomobile, toda to ni bilo dovolj, da bi jim pri agenciji pogledali skozi prste. Skoraj 1,6 milijona evrov bodo morali plačati skupaj s podjetje Thunder & Diesel Performance, njihovim glavnim dobaviteljem. So pa pri obeh podjetjih lahko veseli, da so pri agenciji znižali prvotno višino kazni. Slednjo so prilagodili plačilni sposobnosti obeh vpletenih strani, saj bodo le tako lahko kazen dobili v celoti plačano. Je pa posledica plačila kazni zaprtje podjetja Thunder & Diesel Performance, v trgovini v zvezni državi Arkansas so prenehali s prodajo dodatkov za poltovornjake.

"Izpušni plini dizelskih poltovornjakov, opremljenih za delovanje brez ključnih emisijskih nadzornih naprav, povzročajo resno škodo kakovosti zraka v naši državi," je dejal Larry Starfield, vršilec dolžnosti pomočnika administratorja na uradu EPA za izvrševanje in zagotavljanje skladnosti. "Ta ukrep bo zaustavil proizvodnjo in prodajo teh nezakonitih izdelkov, preprečil dodatno čezmerno onesnaženje, ki ga povzročajo poprodajne goljufive naprave in ohranil čist zrak, ki ga dihamo."

Ukinjene garancije in servisne storitve

Poleg ukinitve ponujanja prilagojenih izpušnih sistemov brez filtra DPF morajo pri Flo-Pro prenehati nuditi tehnično podporo kupcem in skrbeti za garancijska popravila.

"Goljufive naprave kršijo zahteve zakona o čistem zraku glede emisij, ki so namenjene varovanju javnega zdravja in okolja ter ranljivih skupnosti, ki so nesorazmerno prizadete zaradi onesnaženosti zraka," je povedal Todd Kim, pomočnik generalnega državnega tožilca iz oddelka za okolje in naravne vire ministrstva za pravosodje (ENRD). "Ta poravnava zagotavlja, da bo Flo-Pro ustavil prodajo vseh goljufivih naprav v ZDA in je zadnji opomnik, da bo Ministrstvo za pravosodje industrijo avtomobilskih delov za poprodajni trg odgovarjalo za kršitve zveznih zakonov proti onesnaževanju."

Nič kaj bolje ne kaže lastnikom, ki so odstranili filter DPF. Julija so lastniku poltovornjaka Ram 2500, ki je prodajal svoj rabljen avto kontaktirali policisti iz okrožja New Jersey. Ukazali so mu, da mora v 60 dneh vrniti poltovornjak v prvotno stanje ali pa mu ga bodo zasegli in mu naložili gromozansko kazen.