Gigant pametnih telefonov bo izdeloval avtomobile

Xaiomi in Great Wall

Kitajski Xiaomi je očitno pred vstopom v avtomobilsko industrijo. Podjetje, ki ga vodi ustanovitelj Lei Jun, želi že čez dve leti izdelovati lasten električni avtomobil. Z njim bi dopolnili ekosistem lastnih elektronskih naprav, ki presegajo zgolj mobilne telefone.

Jun išče ustreznega avtomobilskega partnerja, ki bi Xiaomiju omočil celoten razvoj in proizvodnjo. Po poročanju Reuteresa bo ta partner postal Great Wall, eden največjih kitajskih proizvajalcev vozil. Če bi do prišlo dogovora, ki naj bi ga obe strani lahko sklenili že prihodnji teden, bi bil to za Great Wall prvi projekt za zunanjega naročnika.