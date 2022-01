Ga bodo popravili? Na Nizozemskem razbit redek ferrari. #foto

Ferrari je model enzo predstavil na ferrarijevih dnevih na Nürburgringu leta 2002, ko je za volanom sedel Michael Schumacher. Na koncu so izdelali le 400 primerkov, v teh dneh pa se je številka očitno zmanjšala za en primerek. Na Nizozemskem je namreč neznani voznik na testni vožnji kar precej razbil rdečega enza.

Nesreča se je zgodila ob 11.30 v mestu Utrecht, natančneje, na petkilometrski cesti, poimenovani Amsterdamsestraatweg, ki je obenem tudi ena bolj prometnih cest v mestu. Po pričevanju mimoidočih je voznik vozil z veliko hitrostjo in izgubil nadzor. Zadnji del avtomobila je odneslo s ceste, nato pa je vozilo trčilo v drevo. Rezultat trka je bil katastrofalen, saj je avtomobilu odtrgalo zadnje kolo, sprednje pa se je še komaj držalo avtomobila. Poleg tega sta bila močno poškodovana tudi podvozje in karoserija, a sodeč po informacijah, sta školjka iz ogljikovih vlaken in dvanajstvaljni motor ostala nepoškodovana.

Je za nesrečo kriv kupec ali serviser?

Številni se danes sprašujejo, kdo je povzročil nesrečo. Takoj po nesreči so v avtomobilu opazili prodajalca Ferrarijevih avtov iz bližnjega salona. Na avtomobilu so bile nameščene tudi reklamne registrske oznake prodajalca, zato za zdaj še ni jasno, ali je nesrečo povzročil kupec ali serviser iz podjetja. Pri Kroymans Ferrari so se zavili v molk in na vprašanja novinarjev ne odgovarjajo. Vsekakor bodo enza popravili, kdo pa bo plačal izredno visok račun popravila, pa najverjetneje ne bomo nikoli izvedeli.