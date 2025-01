Hibridi so lani v Evropi prodajno že skoraj prehiteli zgolj bencinsko gnane avtomobile, najbolj med vsemi pa je upadla prodaja novih dizelsko gnanih avtomobilov. Prodaja električnih je upadla za dober odstotek, prodaja vseh neelektrificiranih fosilnih pogonov pa za osem odstotkov. Tržni delež električnih je vendarle padel le za 0,3 odstotne točke, med vsemi pogoni pa je narasel le hibridom in sicer za slabih pet odstotnih točk.

Vse manj novih avtomobilov nudi možnost dizelskega motorja, zato tudi padec v prodaji. Foto: Gregor Pavšič Končna statistika registracij novih avtomobilov v Evropi kaže na zanimive spremembe pri deležih posameznih pogonskih sklopov. Največ, to je za dobrih osem odstotkov (-8,1 %) je upadla prodaja avtomobilov s klasičnimi, to je še povsem neelektrificiranimi pogoni na fosilna goriva. Lani so prodali skoraj pol milijona takih avtomobilov manj kot leta 2023.

To kažejo podatki registracij novih avtomobilov v celotni Evropi (EU, Velika Britanija, Norveška, Švica, Islandija), ki jih je objavilo Združenje evropskih avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Deleži posameznih pogonov v 2024:

2024 2023 razlika deleža (odst. točke) bencin 33 % 35,7 % - 2,7 % dizel 10,4 % 11,9 % - 1,5 % hibridi 31,4 % 26,5 % + 4,9 % elektrika 15,4 % 15,7 % - 0,3 % priključni hibrid 7,3 % 7,7 % - 0,4 %

* vir: ACEA (podatki za Evropo, EU+V. Britanija, Švica, Norveška, Islandija)

Prodaja električnih avtomobilov v Evropi je lani stagnirala. Število registracij je bilo manjše za 1,3 odstotka, tržni delež pa je padel za 0,3 odstotne točke. Foto: Gregor Pavšič

Poudarki registracij novih avtomobilov v Evropi za leto 2024:

Število registracij novih avtomobilov je lani naraslo za slab odstotek (0,9 %)

tržni delež je narasel le hibridom (+4,9 %), najbolj je padel za neelektrificirane bencinske motorje (-2,7 %)

tržni delež električnih avtomobil je upadel za manj kot odstotno točko (-0,3 %)

Med posameznimi pogoni je najbolj upadla prodaja avtomobilov z dizelskim motorjem (-11,8 %)

Lani je imelo v Evropi 77 odstotkov novo registriranih avtomobilov še vgrajen motor za notranje zgorevanje, med temi sta bili dve tretjini (65 %) hibridov.

Število registracij novih avtomobilov s klasičnim bencinskim motorjem (brez hibrida) je bilo manjše za 6,8 odstotka

Skupno število registracij novih avtomobilov z neelektrificiranimi fosilnimi pogoni je bilo manjše za 8,1 odstotka

Neelektrificirani pogoni so bili volumensko še vedno najpomembnejši; registrirali so 4,2 milijona bencinsko in 1,3 milijona dizelsko gnanih avtomobilov

Vseh registriranih novih avtomobilov s hibridnim pogonom je bilo 4,06 milijona (predlani 3,4 milijona)

Rast prodaje hibridov je bila skoraj 20-odstotna (19,6 %)

Prodaja električnih avtomobilov je upadla za 1,3 odstotka

Registracije priključnih hibridov so bile manjše za 3,9 odstotka

Delež priključnih avtomobilov (električni, priključni hibridi) je bil leta 2024 v Evropi 22,7 odstotkov

Vseh priključnih avtomobilov so registrirali 2,9 milijona, med temi je bilo dobri dve tretjini (67 %) električnih

Med vsemi avtomobili je bilo še vedno največ takih neelektrificiranim

Med hibridi statistično tudi blagi hibridi

Statistika sicer ni najbolj popolna, saj pod hibride vključuje tako “prave” samopolnilne kot tudi zgolj blage hibride. Strma rast prodaje hibridov je zato statistično razumljiva, saj je danes večina novih klasičnih avtomobilov že opremljena vsaj z blagim hibridom. Tisti neelektrificirani pa predstavljajo navadno najcenejšo različico avtomobilov in te očitno vse bolj izginjajo z evropskega trga.