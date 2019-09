Fordov velikan na slovenske ceste, zanj že prvih 59 naročil #foto

Ford je v Slovenijo pripeljal kar tri svoje posebneže - športna focusa ST in ranger raptorja. Pri športnem focusu je spet na voljo tudi karavanska različica, poleg 2,3-litrskega bencinskega motorja pa je na voljo tudi v začinjeni dizelski različici z dvolitrskim motorjem ecoblue. Čeprav sta prva dva na cesti vpadljiva, pa sta vsekakor v senci raptorja. Atraktiven poltovornjak s razširjeno karoserijo, posebnimi terenskimi pnevmatikami in dodatnimi centimetri v višino je ultimativni delovni avto, ki se ne ustraši nobenega terena. V Sloveniji bo stal vsaj 54 tisoč evrov, 59 naročil zanj pa so že dobili.

Raptor je od običajnega rangerja širši za 15 centimetrov, ima drugačno masko, spremenjeno stopnico in močno izboljšane terenske zmogljivosti. Foto: Gašper Pirman

Na cestah požira poglede

Za dokaz, da je raptor drugačen ob običajnega rangerja, ni treba pokukati v drobovje. Kot so povedali na predstavitvi, si z njim deli le ime, vse preostalo pa je spremenjeno. Ustavimo se pri zunanjem videzu. Raptor je od običajnega rangerja 15 centimetrov širši. Sprednje razširitve so izdelane iz ogljikovih vlaken, posebna oblika stranskih stopnic pa hkrati preprečuje, da bi leteče kamenje zadelo zadnji del vozila.

Ker gre še vedno predvsem za delovni stroj, ima preoblikovan zadnji odbijač integrirano vlečno kljuko, ki lahko vleče do 2.500 kilogramov. Hvalimo tudi vzmetenje zadnjih vrat kesona, odpiranje in zapiranje vrat je mogoče z eno roko in brez pretirane uporabe sile.

Vzmetenje po meri najboljših terencev

Raptorjevo vzmetenje je izdelano tako, da zagotavlja popoln nadzor in udobje na še tako zahtevni podlagi. Blažilniki Fox Racing Shox s prilagoditvijo glede na zaznani položaj zagotovijo večje sile blaženja pri ekstremni obremenitvi, manjše sile v zmernejših pogojih pa poskrbijo za uglajeno vožnjo po cestah. Sprednji blažilnik je za 32 odstotkov bolj tog, zadnji pa za 18 odstotkov.

Športne blažilnike z bati s premerom 63,5 milimetra dopolnjujejo krmilne ročice iz aluminija, spredaj so uporabljeni stolpi z izpostavljenimi amortizerji, zadaj za vzmetenje skrbi kombinacija vijačnih vzmeti in vgrajenih Wattovih členov, ki omogoča pomik osi gor in dol s kar najmanj prečnega gibanja.

Poleg posebej razvitih terenskih pnevmatik je opremljen še z vzmetenjem proizvajalca Fox Racing. Foto: Gašper Pirman

Z imenom raptor pridejo posebne pnevmatike

Raptor je opremljen s posebnimi terenskimi pnevmatikami BF Goodrich z dimenzijami 285/70 R17. S premerom 838 milimetrov in širino 285 milimetrov ter ojačano bočnico so prilagojene zahtevni uporabi.

Raptorja poganja štirivaljni dvolitrski dizel s 157 kilovati in 500 njutonmetri, ki prenaša navor na vsa štiri kolesa s pomočjo desetstopenjskega samodejnega menjalnika.

Zaradi okrepljene šasije in spremenjene geometrije znaša vstopni kot 32,5 stopinje, izstopni pa 24 stopinj. Raptor lahko neovirano vozi po vodi z višino 850 milimetrov. Vso vozniško izkušnjo nadgradi še šest voznih profilov.

Za ultimativni pick-up več kot 50 tisočakov

Pri uvozniku Summit Motors so že začeli prodajo raptorja in do zdaj našli kar devetinpetdeset kupcev. Ti bodo morali na svoje cestne pošasti počakati do decembra, ko bodo iz oddelka Ford Performance zapeljali prvi primerki. Tokrat je pogled na cenik izjemno preprost, saj je velika večina vseh dodatkov nameščena že serijsko. Slovenski kupci bodo morali za raptorja odšteti vsaj 54 tisoč evrov oziroma 52 tisoč evrov z upoštevanim popustom.

Športne blažilnike z bati s premerom 63,5 milimetra dopolnjujejo krmilne ročice iz aluminija. Foto: Gašper Pirman

Zaradi zadnjih vijačnih vzmeti je vožnja nadpovprečno udobna tudi na asfaltiranih cestah. Foto: Gašper Pirman

Ranger lovi focusa



Pogled na prodajne številke razkriva, da so v lanskem letu pri Fordu prodali kar 405 rangerjev in 752 focusov. Te prodajne številke razkrivajo priljubljenost rangerja v Sloveniji in tudi v Evropi, kjer je najbolje prodajani pick-up. Hkrati napovedujejo tudi nekoliko drugačno Fordovo prihodnost, saj je ranger po prodajnih številkah že prehitel nekoč prodajno zelo uspešnega focusa. Do septembra so namreč prodali 158 focusov in kar 170 rangerjev. Če upoštevamo, da so do sedaj prodali že 59 raptorjev je razvidno, da postaja ta pick-up eden najpomembnejših modelov znamke pri nas.

Oba športnika po duši, a bencinar je tista prava izbira

Na zavitih gorskih cestah v okolici Jezerskega smo najprej sedli za volan dizelsko gnanega karavana. Tako kot pri predhodniku je focus ST dokazal, da ima dvolitrski ecoblue s 140 kilovati dovolj športne duše, da bo konkuriral izrazito športnemu 2,3-litrskemu bencinarju. Ker je bila ta kombinacija nameščena v karavana, je bila njegova vsakodnevna uporabnost še toliko bolj poudarjena.

Karavanski focus ST je zaradi povečane uporabnosti prikrajšan za aktivno vzmetenje, prav tako ta kombinacija nima vgrajenega elektronsko nadzorovanega sprednjega diferenciala. Če vam je všeč dizelski motor, boste lahko izbirali med šeststopenjskim ročnim ali sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom.

Focus ST je na voljo kot karavan in kombilimuzina. Kljub izboljšavam na podvozju ohranja karavan prostornino prtljažnika iz običajnega modela. Foto: Gašper Pirman

Več moči, boljše vozne lastnosti

Čeprav gre za prenovljeni motor, so pri Fordu iz njega iztisnili kar nekaj več moči. 2,3-litrski bencinski agregat Ecoboost ima zdaj 206 kilovatov (280 KM) in 420 njutonmetrov navora ter poskrbi za to, da se focus ST od 0 do 100 kilometrov na uro izstreli v manj kot šestih sekundah.

Pri Fordu so za zmanjševanje turboluknje uporabili tehnologijo, ki so jo sprva razvili za svoj superšportni model GT in pošastni poltovornjak F-150 raptor. S tem ima focus ST optimalen in zvezen prenos navora v voznih programih sport in track. Štirivaljnik ima vgrajeno turbino "twin-scroll", serijsko se navor na sprednji kolesni par prenaša prek ročnega šeststopenjskega menjalnika. Na seznamu dodatne opreme je sedemstopenjski samodejni menjalnik, ki s posodobljenim razmerjem prestav v primerjavi s predhodnikom ponuja nekoliko boljše zmogljivosti.

2,3-litrski bencinski motor je čistokrvni športnik, medtem, ko dvolitrski dizel uspešno združuje športni svet in vsakodnevno uporabnost. Foto: Gašper Pirman

Paket ST3 prinaša odlične sedeže Recaro

Pri focusu ST sta na voljo dva paketa opreme - ST2 in ST3. Cene se za cenejšega dizla začnejo pri 33 tisočakih oziroma 31 tisoč evrih z upoštevanim popustom. Bencinska različica je od dizelske dražja za tisočaka, karavanska pa je od kombilimuzine dražja za približno 600 evrov. Za paket ST3, ki prinaša odlične usnjene sedeže Recaro, 19-palčna platišča in žaromete LED, je treba doplačati še 2.500 evrov.

Pri kombilimuzini vozni profili hkrati sodelujejo z aktivnim vzmetenjem in prilagajajo trdoto blažilnikov. Foto: Gašper Pirman

19-palčna platišča in rdeče obarvane zavorne čeljusti so del paketa ST3. Foto: Gašper Pirman