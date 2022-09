Fordov novi kombi: niso pozabili na dizelski motor #video

Ford je pred štirinajstimi dnevi že pokazal električno različico transita custom, zdaj pa so pokazali še preostale različice, ki bodo na voljo ob električnem dostavniku. Na evropske ceste bo tako novi transit custom zapeljal prihodnje leto s širokim naborom pogonov, dizelskim, priključno hibridnim in polno električnim ter v različnih karoserijskih izvedenkah.

Transit custom je neodvisno od pogona na voljo v enakih karoserijskih izvedenkah, z enakimi merami in paketi opreme. Dizelsko gnani in priključni hibrid dobivata dodatne odprtine za hlajenje motorja in imata malenkost spremenjeno masko hladilnika. Zunanji videz se bo spreminjal skupaj z različnimi paketi opreme. Terensko obarvani trail prinaša aluminijaste zaščite na odbijačih in obrobe blatnikov, osnovni pa odbijače v črni barvi in ne v barvi karoserije. Pri priključnem hibridu in električni različici je zadaj nameščeno še mesto za polnjenje baterije.

Njegovo arhitekturo si bodo izposodili pri Volkswagnu

Novi dostavnik se je preselil na novo arhitekturo, ta pa poleg dodatnih pogonskih izbir prinaša predvsem občuten napredek v potniški Foto: Ford kabini. Na sredini armaturne plošče je vgrajen 13-palčni zaslon na dotik z najnovejšim operacijskim sistemom Sync4. Pod njim je mogoče videti še nekaj na dotik občutljivih stikal. Spodaj prirezani volanski obroč se lahko nagne in vanj vgradi posebna podloga, ki ustvari manjšo delovno prostornino (video).

Transit custom bo na voljo v dveh dolžinah z dvema različnima višinama. Poleg običajnega tovornega kombija bo na voljo še kot kombi z dvojno kabino in kot kombi s šasijo. Kasneje bo na voljo tudi kot potovalni kombi, namenjen predvsem družinski rabi.

S prenovljenim dizelskim motorjem

Če se je kdo ustrašil, ko so pred štirinajstimi dnevi predstavili le električno različico, da bo na voljo izključno ta, si zdaj lahko oddahne. Transit custom bo na voljo s štirimi različno močnimi dizelskimi motorji. Vstopni dvolitrski motor bo imel 81 kilovatov, srednje močan bo imel 100 kilovatov, sledi še močnejši s 110 kilovati in najmočnejši s 125 kilovati. Na voljo bo tudi z delno zaporo diferenciala, samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom. V primeru štirikolesnega pogona ima največjo vlečno zmogljivost 2,5 tone.

Priključnega hibrida sestavljajo 2,5-litrski bencinski motor, elektromotor in baterija z zmogljivostjo 11,8 kilovatne ure. Pri Fordu še niso sporočili točnih številk, a glede na trenutne informacije gre za enak pogon, kot je nameščen v kugi. Tako lahko pričakujemo okoli 165 kilovatov sistemske moči in okoli 50 kilometrov dosega. Električno različico poganja elektromotor s 160 kilovati in 415 njutonmetri navora. Baterija ima 74 kilovatnih ur in po ciklu WLTP ponuja do 380 kilometrov dosega.

