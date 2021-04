Fiat tipo je v zlatih časih te italijanske znamke navduševal z raznovrstnostjo, ki jo je ponujala prva generacija te priljubljene kombilimuzine. Med prvo in drugo generacijo je nastal gromozanski časovni zamik, saj je na ceste zapeljala 22 let pozneje. Po štirih letih je prišel čas za prenovo in tipo ostaja predvsem preprost, a prostoren in uporaben družinski avto.

Najpomembnejša novost je novi tipo cross. Podobno, kot je Fiat že storil s pando, so tipu namenili različico z izrazitejšim videzom blagega križanca. Ta je od klasičnega tipa višja za skoraj sedem centimetrov, poleg dodatnih kontrastnih dodatkov v odbijaču ima še spodnjo zaščito motorja, dodatne stranske pragove in še nekaj dodatkov za robustnejši videz. Cross je na voljo le pri petvratni kombilimuzini.

Nova motorja, kmalu prihaja še blagi hibrid

V obeh različicah, karavanu in crossu, je bil nameščen nov litrski trivaljnik s 74 kilovati. Po nekaj kilometrih mu dvignemo palec za uglajenost in mirnost, zmoti le petstopenjski menjalnik, kjer se vrtljaji na avtocesti hitro dvignejo do bistveno manj učinkovitega območja. Na voljo je še nov 1,6-litrski dizel s 96 kilovati in kar 320 njutonmetri navora. Kot so obljubili pri uvozniku, bo do konca leta na voljo še 1,5-litrski bencinski motor s tehnologijo blagega hibrida in močjo 96 kilovatov.

Tipo cross je sedem centimetrov višji kot običajni tipo. Foto: Gašper Pirman

Prvi z novim logotipom

Ker gre za prenovo, so vizualne spremembe manjše narave. Naprej smo seveda opazili novo masko hladilnika z novim logotipom oziroma napisom FIAT. Serijsko je opremljen tudi z žarometi z dnevnimi lučmi LED, na seznamu serijske opreme so tudi zadnji žarometi LED in precej varnostno-asistenčnih pomagal.

Prihod digitalnih storitev napoveduje nov 10,25-palčni zaslon na dotik s podporo Apple CarPlay in Android Auto. Bolje opremljeni modeli imajo še sedempalčne digitalne merilnike. Tipo cross ima vgrajene še sedeže s posebnimi všitki, na kratki testni vožnji pa nas je razveselilo tudi dovolj odlagališč za telefon, denarnico, ključe ...

Osem odstotkov popusta

Pri Avtu Triglav, generalnem uvozniku za Fiat, so ob začetku prodaje razkrili tudi cene za prenovljenega tipa. Za osnovni paket opreme in bencinski motor znaša nakupna cena 16 tisoč evrov. Neodvisno od motorja ali paketa opreme kupcu ponudijo osem odstotkov popusta, tako je pri bolje založenih modelih ta še malenkost večji, obenem kupcem ob izbiri financiranja ponudijo še dodatnih tisoč evrov popusta. Cena vstopne različice se tako lahko zniža na 14 tisoč evrov oziroma na 15.700 evrov pri dizelskem motorju. Doplačilo za karavansko različico znaša tisočaka, paket cross pri petvratni različici pa bo dvignil ceno še za 1.500 evrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman