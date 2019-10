Fiat pozabil na jubilej znamke, ki danes "smeši" Alfo Romeo

Petdeset let mineva od Fiatovega nakupa znamke Lancia, ki jo je najprej prek uspehov v motošportu popeljal do statusa ikone in nato z njo prodajno izven Italije ni bil več uspešen. V začetku devetdesetih let je Lancia letno izdelala še okrog 300 tisoč avtomoblov, predlani še dobrih 60 tisoč. Danes edino preostalo lancio izdelujejo Poljaki, prodajajo pa jo le še Italijanom. Kljub temu so jih do konca septembra prodali več kot Alfa Romeo svojih vozil v celotni Evropi.

Leto 1989. Lancia postaja ena najbolj prepoznavnih avtomobilskih znamk na svetu. V svetovnem prvenstvu v reliju uprizorijo popolno prevlado. V njihovem moštvu dela skoraj 300 ljudi, ki nudijo polno podporo zvezdniški vozniški zasedbi. Vozniki Lancie dobijo sedem relijev (od devetih nastopov tovarniškega moštva), med njimi tudi oba najprestižnejša v Monte Carlu in Keniji (Safari). Miki Biasion, vzhajajoča zvezda italijanskega relija, je še drugič zapored postal svetovni prvak med vozniki. Biasion zmaga petkrat in prvenstvo osvoji z veliko prednostjo. Tudi med proizvajalci je Lancia zlahka na vrhu.

Pred 50 leti je Fiat kupil Lancio in skupaj sta izdelala avtomobilske ikone

Dvajset let pred tem. Fiat je kot velik evropski avtomobilski koncern poslal ponudbo za prevzem Lancie. Ta je v svetu avtomobilizma sicer slovela po številnih inovacijah in naprednih rešitvah, toda izgubljali so denar in krvavo so potrebovali močnega partnerja.

Fiat je želel še naprej graditi blagovno znamko Lancie in v naslednjih letih so sledili še mnogi drugi slavni modeli, na primer beta, stratos in v začetku osemdesetih let tudi delta.

Podobne lancie so danes lahko še zvezde najrazličnejših avtomobilskih dražb. Foto: Race cars direct

Milan Bubnič je z lancio delto večkratni slovenski gorskohitrostni prvak. Foto: Gregor Pavšič

Stratos, 037 rally, delta S4, delta HF integrale …

Stratos je bil prvi serijski avtomobil s ciljem zmagovanja na najtežjih relijih sveta. Lancia je v skupino B na začetku osemdesetih let stopila z modelom 037 rally, nato pa na osnovi delte predstavila še različico S4 skupine B. To je bil tehnološko najbolj izpopolnjen dirkalnik skupine B.

Ko so to po nesreči Henrija Toivonena in Sergia Cresta leta 1986 na Korziki ukinili, so imeli srečo z novimi pravili. Ti so zahtevali izdelavo dirkalnika na osnovi avtomobila s serijskim štirikolesnim pogonom. Imeli so štirikolesno gnano delto, ki so jo povsem nepričakovano potisnili v prvi plan iz nje do leta 1992 (tovarniški umik iz relija) naredili pravo avtomobilsko zvezdo.

Lancia je do takrat osvojila vse, kar se je osvojiti dalo. Prednost v športnem programu so pri Fiatu dali Alfi Romeo v cestnohitrostnih dirkah in Lancia na relije z novimi modeli ni nikoli več zapeljala.

Kot bi se svet Lancie ustavil v začetku devetdesetih let

Zdi se kot bi se zgodba Lancie končala leta 1992 ali 1993. Delta HF integrale skupine A je ostal zavidanja vreden starodobnik in tudi v Sloveniji lahko najdemo nekaj izjemno lepo ohranjenih serijskih primerkov tega avtomobila. Po slovenskih cestah ne vozijo le delte, temveč tudi več njihovih drugih modelov. Milan Bubnič je z lancio delto (resda močno predelano) večkratni državni gorskohitrostni prvak, z deltama sta se na relijih predstavljala tudi Miha Mušič in Andraž Fabjan.

Lancia ypsilon danes izhaja iz platforme fiat pande, zato jo tudi izdelujejo v Fiatovi tovarni na Poljskem. Po ukinitvi modela fiat punto je ostal ypsilon pomemben mestni avtomobil koncerna Fiat-Chrysler. Foto: Lancia

Edino lancio izdelujejo Poljaki, prodajajo pa jo le v Italiji

Toda medtem ko je Lancia še vedno znana in spoštovana avtomobilska znamka, je že nekaj let skoraj povsem izginila z evropskega trga. Fiat 50-letnice obletnice prevzema Lancie, do katere je prišlo oktobra leta 1969, ni posebej obeležil. V začetku devetdesetih let je Lancia letno izdelala še okrog 300 tisoč avtomoblov, predlani še dobrih 60 tisoč.

Lancia prek Fiatove tovarne na Poljskem že nekaj časa izdeluje le en mode ypsilon in še tega prodajajo zgolj v Italiji. To je sicer star mestni avtomobil, čigar izdelava pa je dokaj poceni in zato je za zdaj avtomobil za Fiat očitno še smiseln.

Ker so majhni avtomobili v Italiji zelo priljubljeni, so prodajni rezultati tega avtomobila celo presenetljivo dobri. Letos smo že poročali, da je Lancia v Italiji do konca septembra prodala več ypsilonov kot sestrska znamka Alfa Romeo vseh svojih avtomobilov v celi Evropi.

V strateških načrtih koncerna Fiat-Chyrsler znamka Lancia ni omenjena

Zadnji pravi poizkus obuditve Lancie se je zgodil pred devetimi leti, ko je prišlo do združitve Fiata in Chryslerja. Takrat so začeli v Evropi pod imenom Lancie prodajati določene chryslerje (lancia thema …). V Evropi so želeli skupno prodati blizu 300 tisoč vozil letno, a prodaja je v nekaj letih strmo padla. Lancia je sprva prodala še skoraj 100 tisoč vozil, a nato je letna številka že padla le na okrog 70 tisoč. Lancie posledično od takrat v novih dolgoročnih strategijah koncerna Fiat-Chrysler ni bilo, niti omenili je niso. Takrat predsednik koncerna Sergio Marchionne je poudaril, da Lancia izven Italije nima prave tradicije in da se po Evropi tudi prodaja bistveno slabše kot doma.