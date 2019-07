Kako je "pozabljena" mala lancia premagala Alfo Romeo

Ypsilon je praktično nespremenjen že od leta 2011 in dobre prodajne številke v Italiji so tudi posledica ugodnih popustov.

Lancia je avtomobilska znamka z izjemno slavno zgodovino, ki pa je v zadnjih 20 letih skoraj povsem razpadla. Le še bled je spomin na dirkalne avtomobile kot so bili lancia fulvia, lancia stratos, lancia 073 in lancia delta, ki so to italijansko znamko povzdignili do statusa avtomobilske ikone. Kdor bi danes želel kupiti novo lancio, lahko izbere le majhen model ypsilon in še po njega bi se najbrž moral odpeljati do avtomobilskega trgovca v Italijo.

Lancia v Italiji prodala več ypsilonov kot Alfa Romeo vseh avtomobilov v Evropi

Kljub zastarelosti tega modela pa je 'ypsilonka' prodajno presenetljivo uspešna. Letos jih je Lancia prodala več kot Alfa Romeo vseh svojih modelov skupaj.

Prodajni podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev so presenetljivi, do neke mere celo bizarni. Lancia prodaja model ypsilon le še doma v Italiji, kjer so jih letos v prvi polovici leta prodali 34.691. Alfa Romeo, še ena italijanska znamka s slavno zgodovino, ki želi z novimi modeli stopiti nazaj na velikoserijski evropski avtomobilski zemljevid, jih je v tem obdobju v celi Evropski uniji prodala 27.702 vseh svojih avtomobilov. Alfa Romeo trenutno ponuja modele giulia, stelvio, giullieta in 4C mito.

Mestna lancia s popusti za dobrih 10 tisočakov

