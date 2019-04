Nov rekord: slavno lancio so prodali za milijon evrov

Slavna dražbena hiša RM Sotheby's je dražbo prvič organizirala v Nemčiji, in sicer v mestu Essen. Prodajali so kar 212 avtomobilov. Rekordni znesek so iztržili za mercedes-benza 540 K iz leta 1937, ki so ga prodali za 2,25 milijona evrov. V dveh dneh dražbe jim je uspelo prodati 84 odstotkov artiklov in zanje iztržiti 18,7 milijona evrov.

Vrhunsko obnovljena lancia za milijon evrov

Eden vrhuncev dražbe je bila odlično ohranjena lancia delta S4 stradale iz leta 1985. To je bil le eden izmed 200 izdelanih primerkov avtomobila, ki so služili za homologacijsko osnovo Lancijinega dirkalnika za skupino B v svetovnem prvenstvu v reliju. Tam je bila delta S4 tehnološko najbolj napreden avtomobil te slavne skupine. Inženirjem je uspelo v njenem motorju združiti tako turbo puhalo kot klasični kompresor.

Ta lancia ima prevoženih le slabih 2.200 kilometrov. Najprej so jo iz Lancie dostavili v Italijo, jo nato prodali v Francijo in pozneje še v Nemčijo. Do nedavne dražbe je bil njen lastnik spet Italijan, ki je delto pred 11 leti tudi popolnoma obnovil. Avtomobil so v Essnu prodali za 1.000.040 evrov.

Na isti dražbi so za 770 tisoč evrov prodali tudi lancio 037 rally stradale, lancio delto HF integrale v Martinijevih barvah pa za 120 tisočakov.

Avtomobil je bil prilagojen za kar najhitrejše dostopanje do ključnih mehanskih delov. Foto: RM Sotheby's

Vrhunsko obnovljena notranjost avtomobila z dodatki alkantare. Foto: RM Sotheby's