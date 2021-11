Ferrari presežkov: izjemen zadek, zmogljivosti in cena

To je še en ferrari oblikovalskih in tehnoloških presežkov, ki pa so ga kljub vrtoglavi ceni prek dveh milijonov evrov že razprodali.

Pri najnovejšem Ferrarijevem avtomobilu, SP3 daytona je po modelih monza SP1 in monza SP2 še tretji predstavnik serije Icona, so glavni poudarki predvsem trije. Prvi je oblikovalski pristop do zadka tega superšportnika, ki bolj kot na serijske spominja na konceptne avtomobile, nato Ferrarijev najzmogljivejši atmosferski motor do zdaj in pa vrtoglava cena vozil te omejene serije. Po pričakovanju so sicer že vseh 599 prodali.

Foto: Ferrari

Precej futuristično oblikovani ferrari z dvižnimi stranskimi vrati in v notranjosti fiksnimi sedeži poganja 6,5-litrski atmosferski motor V12. Ta ima moč 618 kilovatov (829 “konjev”) pri 9.250 vrtljajih v minuti, ob tem pa vozniku zagotavlja še skoraj 700 njutonmetrov navora. Moč se na zadnji kolesi prenaša prek sedemstopenjskega menjalnika F1 z dvojno sklopko.

Do 100 kilometrov na uro lahko daytona pospeši v 2,85 sekunde in doseže najvišjo hitrost prek 340 kilometrov na uro.

Cena? Dva milijona evrov plus davki.

Cena za daytono SP3 bo dva milijona evrov, temu pa je treba prišteti še davke. Vse so torej že razprodali, saj se je zanje odločilo vseh 499 kupcev predhodne vozil z oznako monza, ostalih sto pa so namenili izbranim Ferrarijevim zbirateljem.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari