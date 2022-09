Evropa ali Italija? Dve zanimivi možnosti za Novogoričane.

Nova Gorica gosti najpomembnejši slovenski avtomobilski reli. Medtem ko so Hrvati uspeli s prebojem v svetovno prvenstvo, tiha želja Novogoričanov ostaja vključitev v evropsko prvenstvo. Finančne zahteve so visoke, kot cenejša in hitrejša (začasna?) alternativa se ponuja tudi italijansko prvenstvo IRC.

V ozadju odličnih tekmovalnih bojev na trasi relija Nova Gorica se v zakulisju vsaj delno odpirajo tudi vprašanja o prihodnosti največjega slovenskega relija. Novogoričani so podedovali evropski status nekdanjega Saturnusa in so že nekaj let del evropskega pokala v reliju FIA, kar pa ambicijam v AMD Gorica ne zadošča.

Že leta 2020 so bili z Eurosportom, takrat uradnim promotorjem, dogovorjeni za vstop v evropsko prvenstvo. To možnost je preprečila epidemija covid-19, v tem času pa je evropsko prvenstvo dobilo novega promotorja. Ta je isti kot za svetovno prvenstvo. Kotizacije organizatorjev, pokroviteljev, države in turizma so zelo visoke, neuradno bi bilo treba zbrati več kot 200 tisoč evrov. Predstavnikov promotorja na letošnjo izvedbo relija ni bilo.

Promotorjev EP v Novo Gorico ni bilo, prišli pa so gosti iz Italije

Novo Gorico pa so zadnji konec tedna obiskali tudi zanimivi italijanski gostje, in sicer organizatorji vse bolj uspešnega italijanskega prvenstva IRC. Ti namreč ne skrivajo želja oziroma možnosti, da bi prihodnje leto v svoj koledar vključili prav Novo Gorico.

Povezovanje z Italijo je že dolgo ena največjih želja organizacijske ekipe pod vodstvom Renata Hvale. Prek državne meje želijo izpeljati vsaj eno izmed hitrostnih preizkušenj, v Italiji je tudi velik interes lokalnih skupnosti. Za zdaj se je zapletlo na relaciji do italijanske zveze ACI, s sedežem v Rimu.

Vodja organizacijske ekipe Renato Hvala (v sredini) v družbi zmagovalne posadke relija in podžupana Nove Gorice Simona Rosiča Foto: Foto Korda

Po odličnih predstavah letos v prvenstvu IRC vodita Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka (škoda fabia rally2). Foto: International Rally Cup

Prvenstvo IRC, kjer letos vodi Slovenec Boštjan Avbelj

IRC je posebno prvenstvo zato, ker voznikom izplačuje lepe nagrade. V mnogih primerih jih sicer dobijo moštva, ki najamejo odlične voznike. Tako so letos v tem prvenstvu redno vozili Luca Rossetti, nekdanji evropski prvak, Andrea Nucita in nekdanji tovarniški voznik Mads Ostberg. Pred zadnjim relijem v prvenstvu vodi Slovenec Boštjan Avbelj.

Ali bi lahko Nova Gorica prihodnje leto bila del prvenstva IRC, seveda ob predpostavki "nenagajanja" iz Rima? To bi bilo lahko znano že v roku enega tedna. Vključitev v prvenstvo je za organizatorja približno desetkrat cenejša, seznam prijavljenih pa bi bil samodejno bogatejši za lepo število kakovostnih italijanskih dirkalnikov. IRC bi bil lahko za novogoriške organizatorje tudi vmesna stopnja do evropskega prvenstva, če jim bo na tej poti uspelo vztrajati.

Kaj sledi?

"Take so ambicije, toda sami ne bomo zmogli. Tak projekt je mogoče izpeljati le s pomočjo države oziroma tako, da država s turizmom tu vidi svojo priložnost," je povedal novogoriški podžupan Simon Rosič, ki je sicer v zadnjih letih velik podpornik goriškega relija.

Evropsko prvenstvo v Sloveniji bi bilo lahko pogojno realno v letu 2024, je že pred relijem dejal tudi direktor dirke Miha Levec. Vsaj trenutno je odprtih še veliko vprašanj. Potrebna sredstva in sodelovanje z državo oziroma turizmom − kako torej tak avtomobilski reli postaviti ob bok največjim športnim prireditvam v Sloveniji − so glavni izzivi, a tudi vprašanja, ali obstoječi promotor evropskega prvenstva ob potrebnem visokem vložku sploh zagotavlja ustrezno izplen za organizatorje, državo in turizem, nima še povsem jasnega odgovora.