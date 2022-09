Včeraj na Goriškem: noro vreme in prizori #video

Novogoriški reli je bil eden izmed vrhuncev domače avtomobilske sezone. ki je ponudil tako naporno tridnevno tekmovanje, kakovostne vožnje favoritov in tesen obračun skoraj do samega zaključka relija. Po napaki obeh favoritov je v Novi Gorici včeraj popoldne prvič zadonela Zdravljica.

Trije različni avtomobili in tudi gumarji

Tako izenačenega in kakovostnega obračuna za zmago na avtomobilskih dirkah nismo spremljali že dolgo, če sploh že kdaj. Trije odlični vozniki, tri znamke avtomobilov z načeloma zelo podobno tehniko istega tekmovalnega razreda in celo tri različne znamke pnevmatik - ob uveljavljenima Pirelliju in Michelinu še veliko manj znani Hooosier, sicer del koncerna Continental - je bilo odlično izhodišče za jubilejni deseti reli v Novi Gorici.

Erik Cais in Igor Bacigal (ford fiesta rally2). Foto: Gregor Pavšič

Simon Wagner in Pia Šumer (škoda fabia rally2). Foto: Gregor Pavšič

Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2). Foto: Gregor Pavšič

Foto: AMD Gorica

Trije glavni junaki relija - mladi češki as Erik Cais (ford fiesta rally2), dvakratni avstrijski prvak Simon Wagner (škoda fabia rally2) in petkratni slovenski prvak Rok Turk (hyundai i20 rally2) so si med seboj razdelili zmage na preizkušnjah. Največ in sicer sedem jih je dobil Cais, Wagner in Turk pa po štiri. Vodstvo se je izmenjalo petkrat. Kakih 20 kilometrov pred ciljem relija je na vrh prvič stopil Turk in vodstvo zadržal do cilja.

Sobota je bila suha in posadke so lahko napadale na vso moč. V nedeljo zjutraj je sledilo pravo neurje že na prvi preizkušnji. Veliko vode na cesti, hitri odseki in drseč asfalt so poskrbeli tudi za pravo psihološko vojno. V vseh tekmovalnih razredih so vozniki odpeljali odlične in manj uspešne odseke, a manj kilometrov kot je bilo do konca relija, tesnejše so bile razlike.

Odločil je en ovinek

V skupni razvrstitvi je sobotni del sicer najhitreje začel Turk, a počasi sta nato prednost pred Slovencem začela pridobivati tako Cais kot Wagner. Češki voznik je v soboto enkrat slabo izbral gume (dežne namesto “slickov”), a nato spet prišel do vodilnega položaja. Medtem ko je Turk zaostal minuto, a poskušal držati svojo hitrost in biti v relativno tesnem stiku z vodilnima, je imel Cais dve preizkušnji pred ciljem že relativno varnih 12,8 sekunde naskoka pred Wagnerjem.

Veselje Jana Medveda in Izidorja Šavlja (ford fiesta rally4), ki sta z drugo zmago prevzela vodstvo v državnem prvenstvu. Foto: Uroš Modlic

Toda nato je dvakrat počilo na istem ovinku ceste, ki pelje z Ravnice proti Kromberku pri Novi Gorici. Cais je zletel v jarek in izgubil dve minuti, Wagner pa v betonski most in nastop zanj je bil končan.

V zaključku relija je prišlo tudi do preobrata med dvokolesno gnanimi avtomobili Divizije 2. Vodilnega Nika Prunka (peugeot 208 rally4) je v zadnjih metrih ugnal Jan Medved (ford fiesta rally4), v najmanjši Diviziji 1 pa je v zadnjem ovinku s ceste odneslo vodilnega Nejca Mraka (MG ZR 105). Le dobro sekundo je imel naskoka pred Martinom Čendakom (opel adam cup), zato je tudi moral voziti na vso moč do samega zaključka relija.