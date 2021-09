Nočni šov sredi Nove Gorice in nato prava športna drama #foto

Slovenska zmaga na reliju Nova Gorica očitno slovenskim voznikom ni usojena. Rok Turk in Vili Ošljaj sta imela dirko pod nadzorom in že prednost minuto in pol, toda manjša tehnična okvara ga je nato upočasnila in zmago je moral predati francoskemu vozniku Emmanuelu Guigouju (alpine A110 rally).

Po desetih hitrostnih preizkušnjah se je zdel novogoriški reli odločen. Rok Turk in Vili Ošlaj (hyundai i20 R5) sta vodstvo prevzela na drugi hitrostni preizkušnji relija in nato sta svojo prednost pred zasledovalci le še povečevala. Po deseti hitrostni preizkušnji sta immela minuto in pol prednosti pred Emmanuelom Guigoujem (alpine A110 rally), nato pa ga je smola doletela na enajsti hitrostni preizkušnji na Banjšicah. Očitno zaradi okvare enega izmed senzorjev je Turkov dirkalnik slabše deloval in le v teh 10 kilometrih je proti Guigouju izgubil več kot dve minuti.

Majhen senzor je ukradel pričakovano slovensko zmago

Sanj o zmagi na reliju za FIA evropski reli pokal in sploh prvo slovensko zmago v Novi Gorici je bilo tako konec. Turk je le še reševal morebiten odstop, ki bi pošteno zapletel njegovo letošnjo sezono. Dirkalnik je uspel usposobiti in rutinirano končati reli na drugem mestu.

V cilju je za Guigoujem zaostal za 55 sekund, tretje mesto je z zaostankom minute in pol osvojil še en Francoz Pierre Ragues (alpine A110 rally). Med širšega kroga favoritov sta že predčasno odpadla Lukas Dunner (škoda fabia R5) in Albert von Taxis und Thurn (VW polo R5), v zaključku relija je s tehničnimi težavami veliko časa izgubil tudi dolgo tretjeuvrščeni Ferenc Kiss (VW polo R5).

Atraktivni alpine A110 rally je v Novi Gorici pripeljal do prve skupne zmage tega dirkalnika v novi generaciji. Foto: Uroš Modlic

Med dvokolesno gnano konkurenco najhitrejša Marko Grossi in Tara Berlot (peugeot 208 rally4). Foto: Uroš Modlic

Jan Medved in Izidor Šavelj (ford fiesta rally4) tretja skupno v slovenskem DP in druga v diviziji II. Foto: Uroš Modlic

“Med to hitrostno preizkušnjo sva morala ustaviti in ugasniti motor, v nadaljevanju pa sem moral ves čas prestavljati z uporabo sklopke. Res mi je žal te izgubljene zmage, toda vsaj na cilju sem in tudi to veliko šteje,” je v cilju povedal Turk.

Po včerajšnjem odstopu Darka Peljhana (VW polo proto) in pribitku Alešu Zrinskemu (ford fiesta R5), ki se mu je zvečer po izhodu iz servisa snel jermen motorja, je bil drugi med Slovenci na skupno petem mestu Marko Grossi (peugeot 208 rally4). Portorožan je zmagal med dvokolesno gnano konkurenco in z zmago v diviziji II storil pomemben korak proti naslovu državnega prvaka v reliju.

Grossi zdržal pritisk enega najpomembnejših relijev sezone

“Pritisk je bil izjemno velik. Vedel sem, koliko točk je v igri in kako trdo cela ekipa dela za naše uspehe. Reli je bil dolg, ceste čiste in ne popeskane, a zato toliko bolj drseče. Zelo sem zadovoljen s pokazano vožnjo in tudi taktično nam je nastop zelo dobro uspel,” je bil zmage med dvokolesno gnano konkurenco vesel Grossi.

V diviziji II je imel Grossi pred Janom Medvedom (ford fiesta rally4) 40 sekund prednosti. Večino naskoka je dobil že prvi tekmovalni dan in nato je le še rutinirano branil prednost. Medved je moral v zaključku relija odbijati napade Jerneja Fakina (ford fiesta rally4), ki je dobil obe izvedbi nove hitrostne preizkušnje na Renčah. Medved je rešil sedem sekund prednosti pred Medvedom.

V svojih divizijah zanesljivo zmagala tudi Humar in Brus

V diviziji III je do zmage pripeljal Matic Humar (renault clio), ki je odpeljal zelo konstanten reli, njegovi tekmeci pa so se soočali z veliko težavami. Drugo mesto Mirana Fabjana (lancia delta) z več kot 10 minutami zaostanka pove vse.

V diviziji I je zmago potrdil favorit Luka Brus (renault clio rally5), njegovi najbližji zasledovalci pred drugim delom relija pa so prav v zaključku zašli v težave. Na streho je šel Franci Božič (škoda fabia), tehnična okvara je ustavila Aljaža Bratoža (renault clio) in tako je imel Brus v cilju kar dve minuti in 43 sekund prednosti pred Bojanom Velkavrhom (VW polo). Tretje mesto je za 1,7 sekunde pred Juretom Jerebom (VW polo) rešil Rok Bodlaj (škoda fabia).

Petkov večerni spektakel na ulicah v središču Nove Gorice. Foto: Uroš Modlic

Zmagovalca divizije I sta Luka Brus in Tadej Zaljuberšek (renault clio rally5). Foto: Uroš Modlic