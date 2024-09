Nevihta, toča, avti pod cesto in prave mojstrovine na cesti #video

Foto: Gregor Pavšič Novogoriški reli pač ne bi bil pravi, če ne bi v dobrih dveh tekmovalnih dnevih poskrbel vsaj za eno vremensko presenečenje. Če je bilo v prvem delu letošnjega relija vreme boljše od napovedi, se je v soboto popoldne nad traso relija razbesnela nevihta s sodro. Zaradi velikih količin vode na cestišču so eno izmed preizkušenj odpovedali, enako tudi napovedani večerni postanek v servisu. Tam so imeli mehaniki že brez dirkalnikov veliko dela, da so ob sunkih vetra zadržali šotore na mestu. Nevihta na razplet relija v vrhu skupne razvrstitve ni vplivala, je pa posredno pripeljala do nesreče in odstopa Martina Čendaka (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič) - bil je najhitrejši Slovenec med dvokolesno gnanimi dirkalniki.

Skozi fotocelico v cilju pete preizkušnje je še pripeljal, nato pa naletel na veliko lužo na cesti, med zaviranjem je motor ugasnil in nato Čendak ni mogel storiti ničesar več. Z dirkalnikom je končal pod cesto.

Foto: Dejan Ščuka

Video - veselje s šampanjcem v cilju:

Foto: Gregor Pavšič

Na novogoriških cestah je bil v tekmovalnem vidiku razred zase Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2). Po pričakovanju sta na vso moč napadla že na prvi pravi hitrostni preizkušnji, bila tam od Ostberga hitrejša za sekundo na kilometer in dala vedeti, da bosta zmago na največjem slovenskem reliju zadržala doma. Turk je cel reli odpeljal brez napake in nihanj, od dvanajstih hitrostnih preizkušenj pa je najboljši čas postavil kar na devetih. Končna prednost pred Ostbergom je znašala minuto in 42 sekund.

Foto: Ervin Kordič

Norvežan se je po devetih tednih premora vrnil v dirkalnik, prvič je vozil v Sloveniji in tudi z moštvom je sodeloval prvič. Ko so dirkalnik “napadle” še tehnične težave, za kakršenkoli protinapad na Turkove čase ni bilo več možnosti. Kljub vsemu pa je Ostberg pustil izreden vtis, saj je na vsakem koraku izžareval pozitivnost in veliko mero profesionalnosti. Skoraj na vsakem koraku se je fotografiral z obiskovalci, sotekmovalci in organizatorji ter bil tako odličen ambasador relija. Na tem mestu gredo zahvale tudi Slovencem iz New Limits Racinga in Gas Auto, ki želijo postopno sestaviti profesionalno reli moštvo in morda sedež ponuditi tudi kakemu obetavnemu slovenskemu vozniku.

Video - pogovor z Madsom Ostbergom

Video - reli je prečkal tudi slovensko-italijansko državno mejo

Foto: Gregor Pavšič

Turk: “Bil je prava spodbuda za vse nas, ne le zame …”

“Reli je vsekakor na izjemno visoki ravni. Hitrostne preizkušnje so me spominjale na tiste z relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Moj glavni cilj je bil dobra volja v dirkalniku in postopno privajanje nazaj na tekmovalno okolje, od katerega sem bil odsoten vse od nesreče v Rimu. Rad pa bi se zahvalil tudi vsem navijačem v Sloveniji, ki so me zelo lepo sprejeli,” je v cilju povedal Ostberg.

“Mads je bil vsekakor lepa spodbuda za vse nas. Ne le zame, tudi za organizatorje in vse ostale dirkače. Nimamo priložnosti vsak dan dirkati proti vozniku takega kova,” je pomen Ostbergovega gostovanja v Sloveniji ocenil Turk. Norvežan je bil šele tretji voznik, ki je v Slovenijo prišel kot nekdanji zmagovalec relija za svetovno prvenstvo.

Zrinski po enem letu spet na stopničkah

Za Turkom je Ostberg kljub težavam z dirkalnikom zadržal drugo mesto. Po odstopu lanskega zmagovalca Martina Lazsla (škoda fabia rally2) je tretje mesto osvojil Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 R5).

V konkurenci državnega prvenstva je bil vse do zadnjih kilometrov zanimiv obračun za končno tretje mesto. Aleš Zrinski in Rok Vidmar (škoda fabia rally2) sta vozila vse hitreje in tik pred ciljem ujela ter prehitela Mitjo Klemenčiča in Vilija Ošlaja (škoda fabia R5). Zrinski in Klemenčič sta bila tudi najhitrejša v razvrstitvi Master, kjer je med relijem po tehnični okvari odstopil Darko Peljhan s sovoznikom Matejem Čarjem (VW polo proto).

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Medved med Slovenci na vrhu v dvokolesno gnanem razredu

Najhitrejši voznik z dvokolesno gnanim dirkalnikom na dirki je bil Slovak Martin Kysucký (peugeot 208 rally4), med Slovenci pa je po daljšem času zmagal nekdanji prvak Jan Medved s sovoznikom Izidorjem Šavljem (opel corsa rally4). Po odstopu Čendaka so njegovi tekmeci iskali priložnost za točke v državnem prvenstvu. Medved je priložnost najbolje izkoristil z lepo zmago, njegova prednost pred Mitjo Glasenčnikom in Matejem Pistotnikom (peugeot 208 rally4) pa je bila 18,7 sekunde. Tretji tokrat Mark Škulj s sovoznikom Urošem Ocvirkom (opel corsa rally4), ki je za višjo uvrstitev možnosti zapravil že v prvem delu tekmovanja.

Izjemne vožnje sta na reliju uprizorila posadki Vasja Miklavčič - Martin Černigoj (renault clio RS) in Robert Kresnik - Nives Cotič (renault clio RS). V zgoraj omenjenih deževnih oziroma nevihtnih pogojih sta iz ozadja uspela presenetiti in se zavihteti v prvo deseterico skupne razvrstitve. V nadaljevanju sta morala nekaj mest prepustiti tekmecem, med sabo pa sta obračunala za zmago v Diviziji 3. Miklavčič je bil od Kresnika po skoraj 150 kilometrih hitrejši za vsega 4,6 sekunde.

Izjemna je bila tudi predstava zmagovalcev Divizije 1. Posadka Gregor Fakin - Žan Umek (renault clio rally5) sta vozila zelo hitro, izkoristila domač teren na Krasu in s konstantno vožnjo prišla do končne prednosti kar tri minute in 38 sekund. Druga je bila posadka Jan Mrevlje - Manuel Šavli (honda civic), tretja pa Jure Jereb - Matej Praček (renault clio rally5). V še vedno živečem pokalu Yugo sta spet slavila Gregor Žvokelj in Lara Žvokelj.

Razvrstitev za slovensko DP: 1. Turk-Kacin (hyundai i20 rally2); 2. Grossi-Berlot (hyundai i20 R5) + 2:50,3; 3. Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2) + 5:42,8; 4. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) + 5:51,0; 5. Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 8:06,7; 6. Glasenčnik-Pistotnik (peugeot 208 rally4) + 8:25,4; 7. Miklavčič-Černigoj (renault clio RS) + 8:39,2; 8. Škulj-Ocvirk (opel corsa rally4) + 8:42,0; 9. Kresnik-Cotič (renault clio RS) + 8:43,8; …

1. Turk-Kacin (hyundai i20 rally2); 2. Grossi-Berlot (hyundai i20 R5) + 2:50,3; 3. Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2) + 5:42,8; 4. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) + 5:51,0; 5. Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 8:06,7; 6. Glasenčnik-Pistotnik (peugeot 208 rally4) + 8:25,4; 7. Miklavčič-Černigoj (renault clio RS) + 8:39,2; 8. Škulj-Ocvirk (opel corsa rally4) + 8:42,0; 9. Kresnik-Cotič (renault clio RS) + 8:43,8; … Divizija 1: 1. Fakin-Umek (renault clio rally5); 2. Mrevlje-Šavli (honda civic) + 3:38,3; 3. Jereb-Praček (renault clio rally5) + 5:00,1; 4. Slejko-Slejko (opel adam cup) + 5:09,9; 5. Černigoj-Černigoj (opel adam cup) + 5:24,1; …

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič