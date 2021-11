Čakali so deset let: tako je prvaka pričakala tudi družina #video

Rok Turk in Vili Ošlaj (hyundai i20 R5) sta državno prvenstvo v reliju končala neporažena. Za Turka je to že peti zaporedni naslov.

Rok Turk in Vili Ošlaj (hyundai i20 R5) sta državno prvenstvo v reliju končala neporažena. Za Turka je to že peti zaporedni naslov. Foto: Uroš Modlic

V Idriji se je z zmago Roka Turka in Vilija Ošlaja (hyundai i20 R5) zaključilo letošnje državno prvenstvo. V Idriji sta preostala državna prvaka postala še Marko Grossi (peugeot 208 rally4) v drugi in Nejc Mrak (suzuki swift) v prvi diviziji.

V Idriji je bilo na sporedu še zadnjih devet hitrostnih preizkušenj letošnje sezone. Po deževnemu jutru so se vremenski pogoji v nadaljevanju relija umirili, a je bil zaključek sezone na zavitih in drsečih idrijskih cestah vse prej kot enostaven. Od 78 posadk na štartu je reli zaključilo 58 posadk.

Odlična predstava Avstrijca Juliana Wagnerja (opel corsa rally4), ki je bil v Idriji najhitrejši med dvokolesno gnanimi dirkalniki. Foto: Uroš Modlic

V skupni razvrstitvi je po pričakovanju reli v svojo korist odločil Rok Turk (hyundai i20 R5) s sovoznikom Vilijem Ošlajem, ki je vodil od štarta do cilja in na vseh devetih hitrostnih preizkušnjah postavil najhitrejši čas. V cilju je imel Turk, ki je naslov državnega prvaka osvojil že na prejšnjem reliju v Poreču, je imel minuto in 42 sekund prednosti pred italijanskih gostom Federicom Laurencichem (škoda fabia R5). Tretje mesto je z dvema minutama in 25 sekund zaostanka osvojil Avstrijec Julian Wagner (opel corsa rally4), ki je bil najhitrejši med vozniki z dvokolesno gnanimi dirkalniki.

V slovenskem državnem prvenstvu je bil tokrat drugi najhitrejši Rajko Žakelj s sovoznikom Blažem Selanom (peugeot 208 T16), tretji pa je bil po težavah z dirkalnikom po sicer zelo dobrem začetku Darko Peljhan s sovoznikom Matejem Čarjem (mitsubishi lancer EVO9). Turk je imel pred Žakljem dve minuti in 42 sekund, pred Peljhanom pa dobre tri minute.

Marko Grossi in Tara Berlot sta ob progi uživala v podpori navijačev. Foto: Uroš Modlic

Nejc Mrak in Darko Vončina (suzuki swift) sta državna prvaka v diviziji I. Foto: Uroš Modlic

Grossi s petim mestom do naslova prvaka, ki ga je z ekipo čakal deset let

V ospredju je bil razplet državnega prvenstva v Diviziji II, kjer je Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (peugeot 208 rally4) potreboval le še eno točko. Štiri zmage v letošnji sezoni so mu zadoščale za nekoliko bolj zadržan zaključek letošnje sezone, ki jo je v Idriji končal petem mestu v diviziji II.

“V cilju sem ostal brez besed. Na ta uspeh sem čakal deset let. Pa nisem bil le jaz in tudi ta naslov ni le moj. Tu je moja sovoznica, tu so fanti iz ekipe, ki so mi vsa ta leta stali ob strani. Posebne zahvale gredo tudi mojemu očetu, ki me je vedno podpiral in danes praznuje še rojstni dan,” je s solzami v očeh v cilju razlagal Grossi, ki je postal tudi podprvak v skupni razvrstitvi.

Mladi Škulj spet odličen v dežju

Najhitrejši med slovenskimi vozniki v diviziji II je bil Mark Škulj (sovoznik Uroš Ocvirk, ford fiesta rally4), ki je za 9,5 sekunde ugnal povratnika Aleksa Humarja (citroen DS3 R3T). Ta je z relijem sicer začel zelo hitro, a nato je dobil pribitek pol minute zaradi težav v jutranjem servisu, pozneje pa so ga upočasnile še težave z menjalnikom. To je za Škulja druga zmaga sezone. Prvo je dosegel spomladi v Velenju, ko so bile vremenske razmere podobne kot tokrat v Idriji.

Za Škuljem in Humarjem je bil tretji Grega Premrl (peugeot 208 rally4), četrti pa Martin Mlinar (peugeot 208 R2). Grossi je na petem mestu uspel prehiteti svojega letošnjega glavnega tekmeca Jerneja Fakina (ford fiesta rally4), ki pa je tokrat branil predvsem tretje mesto v skupnem seštevku državnega prvenstva. Idrijo sta tako zadovoljna zapuščala tako Grossi kot Fakin.

Mark Škulj in Uroš Ocvirk (ford fiesta rally4) sta bila med Slovenci najhitrejša v diviziji II. Foto: Uroš Modlic

David Pivk je bil tokrat zmagovalec divizije I (MG ZR 105). Foto: Uroš Modlic

Na drugi hitrostni preizkušnji je reli končal Luka Brus (renault clio rally5), pred Idrijo vodilni v skupnem seštevku v diviziji I. Foto: osebni arhiv

V diviziji III je že na drugi hitrostni preizkušnji odstopil letošnji državni prvak Matic Humar (renault clio RS), tako da je reli dobil Igor Cotič s sovoznico Nino Trinko (renault clio RS).

Podobno napeto kot v diviziji II je bilo na zadnjem reliju tudi v diviziji I. V skupni razvrstitvi je imel Luka Brus (renault clio rally5) osem točk prednosti pred Nejcem Mrakom (suzuki swift). Obetal se je dramatičen razplet za končna mesta in točke, toda nato je Brus že na drugi hitrostni preizkušnji zletel s ceste in odprt vrata za drugi zaporedni naslov državnega prvaka Mraku.

Ta je moral še vedno osvojiti vsaj osem oziroma devet točk, kar mu je tudi zanesljivo uspelo. Na reliju je v diviziji I zmagal David Pivk s sovoznikom Tadejem Rupnikom (MG ZR 105).

Z zaostankom 11,8 oziroma 13,6 sekunde sta zaostala brata Jan Mrak (MG ZR 105) in Nejc Mrak. Sledila sta še Primož Kačič (MG ZR 105) in Jure Jereb (VW polo). Divizija I je bila najbolj množičen razred, v katerem je reli končalo dvajset posadk. Med temi so bili tudi tekmovalci pokala Yugo, kjer so bile najhitrejše posadke Koren-Rupnik, Kresnik-Cotič in Dekleva-Likar.