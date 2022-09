Turk zrežiral prvo slovensko slavje v Novi Gorici

S popolnim preobratom se je v Novi Gorici zaključil jubilejni deseti reli, na katerem je prvič do zdaj uspela zmagati slovenska posadka. To je uspelo Roku Turku in Blanki Kacin (hyundai i20 rally2), potem ko sta vodilna Erik Cais (ford fiesta rally2) in Simon Wagner (škoda fabia rally2) na predzadnji hitrostni preizkušnji zletela s ceste. V diviziji 2 za državno prvenstvo drugo zaporedno slavje Jana Medveda (ford fiesta rally4), v diviziji III Matica Humarja (renault clio RS) in v diviziji I Martina Čendaka (opel adam cup).

Že na prvih petkovih hitrostnih preizkušnjah se je začel srdit boj za zmago med Erikom Caisom (ford fiesta rally2), Simonom Wagnerjem (škoda fabia rally2) in Rokom Turkom (hyundai i20 rally2). Slovenski državni prvak je začel hitreje, a oba tujca sta nato še nekoliko stopnjevala ritem in Turk je po prvem dnevu zaostajal slabih 17 sekund. Nedeljski del se je začel v močnem nalivu in zdelo se je, da Cais počasi postavlja stvari na svoje mesto in se bliža prvi zmagi v Sloveniji. Po trinajstih preizkušnjah je imel 12,8 sekunde prednosti pred Wagnerjem in že dobro minuto pred Turkom. Toda nato sta v prvem delu predzadnje preizkušnje tako Cais kot Wagner storila napako na istem ovinku. Wagner je razbil dirkalnik, Cais pa se uspel izvleči iz jarka in preizkušnjo končati s skoraj dvema minutama zaostanka.

Cais se je moral zadovoljiti z drugim mestom

Reli je bil tako odločen. Turk je obdržal mirno kri in tako kot je dvakrat po smoli - enkrat po lastni napaki, drugič po tehnični okvari - že izgubil zmago v Novi Gorici, se je lahko v cilju veselil zmage na zelo zahtevnem reliju.

“Bolj kot zmaga mi pomeni veliko to, da sem lahko držal korak s Caisem in Wagnerjem. Ves čas sem poudarjal, da je potrebno držati stik z obema in to je bilo naposled odločilno. Ta ovinek je bil zelo zahteven, pred leti sem tudi sam tam že zletel s ceste. To je pač del relija,” je v cilju povedal Turk, ki je tako kot prvi slovenski voznik zmagal na reliju v Novi Gorici.

Cais je v cilju za Turkom zaostal za 46,7 sekunde, tretje mesto pa je z dobrimi petimi minutami zaostanka osvojil Marko Grossi (hyundai i20 R5). Med Slovenci so bili v prvi deseterici še Darko Peljhan (VW polo proto), Jernej Fakin (ford fiesta rally3), Jan Medved (ford fiesta rally4) in Nik Prunk (peugeot 208 rally4).

Medvedu pomembna zmaga

Medtem ko je v skupni razvrstitvi med dvokolesno gnanimi avtomobili zmagal Čeh David Štefan (peugeot 208 rally4), je v slovenskem državnem prvenstvu med temi avtomobili odločitev padla na zadnji preizkušnji. Tam je dotlej vodilni Mille Johansson (ford fiesta rally4) naredil napako, Medved pa z odločno vožnjo prehitel Prunka, ki je sicer že eno hitrostno preizkušnjo prej prebil gumo ter izgubil velik del prednosti pred Medvedom. Ta je z drugo zaporedno zmago tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku državnega prvenstva.

V diviziji III je z novo zmago državni prvak že postal Matic Humar (renault clio RS). Tokrat je bil drugi Kristijan Širok (peugeot 306), tretji pa Miha Mušič (BMW M3).

Dvoboj Mraka in Čendaka do zadnjega ovinka

Zelo napeto je bilo tudi v Diviziji 1, kjer je pred zadnjo preizkušnjo le 1,1 sekunde ločila Nejca Mraka (MG ZR 105) in Martina Čendaka (opel adam cup). Mrak je tik pred ciljem naredil napako in poškodoval dirkalnik, tako da je zmagal Čendak pred Matjažem Mihevcem (renault clio rally5) in Aljažem Bratožem (renault clio 1.4).