Ima prazen sedež: nekoga med vami bo zapeljal na pravi reli

Jereb v petek kot predvoznik s toyoto yaris GR Foto: Gašper Pirman Ta konec tedna bo v okolici Nove Gorice potekal najpomembnejši reli v Sloveniji. Prvi dan bo v vlogi predvozila cesto pred pravimi tekmovalnimi posadkami pregledoval tudi eden od najbolj znanih slovenskih dirkačev vseh časov Andrej Jereb. Izolčan bo vozil toyoto yaris GR, ki smo jo letos spomladi že dobro preizkusili na testu in potrdili, zakaj je ta športni yaris s štirikolesnim pogonom letos prodajno presenetil tudi trgovce.

Na eni izmed petkovih hitrostnih preizkušenj bo Jereb na sovozniški sedež sprejel tudi enega izmed naših bralcev. Kdor se bo prijavil prek spodnjega obrazca, se bo lahko potegoval za to ekskluzivno izkušnjo. Čeprav gre za predvozilo, ki mu organizatorji ne merijo časa, njegova naloga pa je predvsem varnostna, ne tekmovalna, je doživetje športnega avtomobila na zaprti zaviti cesti, obdani z navijači, transparenti in sodniki, nekaj posebnega.

Dva sovoznika iz trenutnega vrha slovenskega relija. Vili Ošlaj vodi, Tara Berlot je tretja. Foto: Uroš Modlic

Jereb bo izžrebancu tudi predstavil kompleksnost dela posadke v reliju. Čeprav je vselej v središču pozornosti voznik, je sovoznik prav tako ključen člen za doseganje vrhunskih časov. Na vsaki hitrostni preizkušnji mora ravno v pravem času brati vozniku na prvi pogled nerazumljivo množico oznak, zapisov in napotkov. Te zapiske posadka opravi že predhodno, in sicer po nareku voznika, nato pa ju prav ti zapiski hitro in varno vodijo od štarta do cilja.

V karieri je imel pet sovoznikov

Danes 47-letni Jereb je v svoji karieri zamenjal več sovoznikov. Začel je z Andrejem Slakom in nadaljeval z Mirom Venetom, nato je dve sezoni nadaljeval skupaj s prvim slovenskim kolesarskim profesionalcem Vinkom Polončičem, na sovozniškem sedežu sta se mu pozneje pridružila še Metod Kurent in Miran Kacin. Z njima je tudi dosegal največje uspehe, osvajal naslove državnega prvaka v Sloveniji in Srbiji, odpeljal skupno osem relijev za svetovno prvenstvo in se leta 2010 zavihtel tudi med prvo deseterico relija Monte Carlo.