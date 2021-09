Turistična promocija: po Giru si Nova Gorica želi nov športni spektakel

Nova Gorica je letos že gostila nadvse odmevne športne dogodke. Poleg svetovne serije v kajaku na divjih vodah sta izstopala predvsem kraljevska etapa kolesarske dirke Po Sloveniji in ponovno gostiteljstvo etape slovite Dirke po Italiji. Prihodnji konec tedna se v Novo Gorico vrača tudi avtomobilski reli. Ta je trenutno del FIA evropskega reli pokala, kar je drugi razred evropskih sistemskih tekmovanj v reliju. Ta status je novogoriški reli podedoval od nekdanjega relija Saturnus, ki se je v takrat drugače organizirano evropsko prvenstvo priključil že leta 1985.

"Tudi interes zveze je, da Slovenija poleg gorske dirke za EP dobi tudi reli najvišjega evropskega ranga," pravi Rado Raspet, predsednik AŠ2005. Foto: Uroš Modlic

Reliji pa so lahko pomembni pospeševalci turizma. Letos se je v elitni koledar svetovnega prvenstva uspelo prebiti Hrvatom, tudi v Novi Gorici pa si po desetletju organizacije relija želijo še stopničko višje. To pomeni evropsko prvenstvo v reliju, v katerem je na koledarju trenutno osem prireditev, promotor prvenstva pa je Eurosport.

"Športni turizem je v Novi Gorici doma. Vse prireditve blagodejno vplivajo na domače okolje. To je pomemben promocijski kanal, povečuje se število prenočitev in podobno. Zato letos tudi podpiram nadgradnjo preizkušnje po ulicah Nove Gorice. To je kot popkovina, s katero se reli zareže v središče mesta. To je velika dodana vrednost," je povedal Simon Rosič, podžupan mestne občine Nova Gorica, ki tako kot organizatorji in panožna zveza AŠ2005 ne skriva ambicij po napredovanju še na višjo raven tekmovanja.

Pred epidemijo covid-19 so se sicer pogovori s FIA in promotorjem Eurosportom že začeli in njihovi predstavniki so tudi že obiskali Novo Gorico.

Novogoriški reli bo imel letos 13 hitrostnih preizkušenj. Foto: Uroš Modlic

"Ponosen sem, da nastopam kot član kluba AMD Gorica, kjer vsi delajo s srcem, zato jih rad zastopam s tekmovalnega vidika. Zaradi okolja in primorskega vzdušja je reli v Novi Gorici vedno nekaj posebnega. Preizkušnje so spet lepo izbrane in tudi nekoliko daljše, kot smo jih vajeni. Do zdaj je bila moja sezona zelo dobra in čisto po načrtu, tudi za ta reli pa smo že skovali ustrezno taktiko," je pred relijem povedal nosilec štartne številke 1 Rok Turk. Foto: Uroš Modlic

Letos 82 posadk in tudi nova hitrostna preizkušnja

Klasični reli bo v petek in soboto sestavljalo 13 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 134 kilometrov. Prvi dan bo na sporedu sedem hitrostnih preizkušenj, zvečer v petek tudi atraktivna "superspecial" preizkušnja v središču Nove Gorice. Večina trase je enaka kot pred dvema letoma, organizatorji pa so drugi tekmovalni dan dodali novo zahtevno hitrostno preizkušnjo nad Renčami.

Na reli je prijavljenih 82 posadk. Štartno številko ena bo nosil državni prvak Rok Turk (hyundai i20 R5) s sovoznikom Vilijem Ošlajem. Skupno je prijavljenih pet dirkalnikov razreda R5 oziroma rally2 - poleg Turka še Aleš Zrinski (ford fiesta R5), Albert von Taxis und Thurn, Ferenc Kiss (oba VW polo R5) in Lukas Dunner (škoda fabia rally2). Zelo atraktiven bo nastop treh tovarniških avtomobilov znamke Alpine, ki v Slovenijo prihajajo v sklopu pokala FIA RGT.

"Predlani smo se kar malo razvadili z velikim številom posadk v dirkalnikih R5. Tudi letos je konkurenca zelo kakovostna, čeprav je teh avtomobilov nekaj manj. Istočasno poteka reli za svetovno prvenstvo, tudi Čehi so nastope svojih reprezentančnih posadk omejili le na domače relije. Vseeno pričakujem odličen reli. Imamo kar štirinajst posadk med dvokolesno gnanimi dirkalniki razreda rally4 oziroma R2 in prav tu pričakujemo zelo kakovostne boje," pred relijem pravi Denis Mrevlje, pomočnik direktorja relija in vodja varnosti na reliju.