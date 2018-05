EU: Teh 11 sistemov bo imel vsak nov avto

Sodeč po predlogu Evropske komisije z letom 2021 v vse nove osebne avtomobile v Evropi prihajajo vzvratna kamera, napredni omejilnik hitrosti, prepoznavanje utrujenosti voznika, sistem za preprečevanje nenamerne menjave prometnega pasu in sistem samodejnega zaviranja v sili. Evropska komisija je skupno predlagala 11 novih obveznih sistemov.

Med leti 2005 in 2015 je število smrtnih žrtev na cestah v Evropi upadlo za 43 odstotkov, a padanje se je od leta 2014 močno upočasnilo. Lani je na cestah v EU umrlo 25.300 ljudi. Foto: policija Obvezni varnostni sistemi za večjo varnost na cesti

Evropska komisija je napovedala sveženj enajstih predlogov varnostno-asistenčnih sistemov, ki bodo po letu 2021 predvidoma postali obvezni v vseh novih evropskih avtomobilih. Od leta 2004 imajo vsi novi avti v EU že vgrajen sistem proti blokadi zavornih koles (ABS), od leta 2011 pa tudi sistem nadzora nad stabilnostjo (ESP) in isofix sidrišča za pritrjevanje otroških sedežev.

Enajst sistemov, ki bi po mnenju EU morali postati del serijske opreme



EU zato objavlja seznam enajstih sistemov, ki bi po njihovih predvidevanjih med leti 2020 in 2030 rešili okrog 7.300 življenj in skoraj 39 tisoč huje poškodovanih ljudi.



Samodejno zaviranje v sili, kjer vozilo v nevarnem položaju samodejno zavira, če tega ne stori voznik. Število naletov od zadaj se bi z obvezno uvedbo tega sistema zmanjšalo za okrog 38 odstotkov.



Vzvratno kamero so na seznam obvezne opreme že uvrstili v ZDA, enako se bo zgodilo tudi v Evropi.



Napredni omejilnik hitrosti, ki bo v povezavi s prepoznavanjem prometnih znakov samodejno prilagodil hitrost vozila največ do omejitve hitrosti na posameznem odseku.



Novi avtomobili bodo morali imeti napeljavo za vgradnjo sistema, ki preveri raven alkoholiziranosti voznika in po potrebi prepreči zagon motorja. Ta napeljava bi omogočila vgradnjo naprave za problematične voznike.



Sistem utripajočih zavornih luči, ko bi voznik zaviral z vso močjo.



Novi avtomobili bodo morali imeti tudi vgrajen zapisovalnik podatkov v primeru nesreče, sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika, sistem eCall za javljanje nujnega primera, izboljšano pasivno zaščito za glave kolesarjev in pešcev v višini vetrobranskega stekla, sistem za opozorilo ob nenamerni (brez uporabe smernikov) menjavi prometnega pasu in izboljšano zaščito potnikov ob stranskem trku.