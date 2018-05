Zakon: Vzvratna kamera obvezen del serijske opreme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzvratne kamere postajajo reden del opreme avtomobilov tudi v Evropi. Prikazujejo tudi dogajanje v celotni okolici vozila, ne le za zadkom. Foto: Gregor Pavšič

Odločitev ameriških organov je posledica večletnega lobiranja za tako spremembo, ki bo predvidoma precej izboljšala varnost. V ZDA se vsako leto zgodi na desetine tragičnih nesreč, ko vozniki pri počasnem manevriranju spregledajo nekoga za svojim vozilom.

Vzvratna kamera bistveno izboljša preglednost okrog vozila

Vzvratna kamera, ki postaja vse bolj nepogrešljiv in reden del avtomobilov tudi v Evropi, precej izboljša preglednost okrog vozila. To velja že za klasično kamero, vse več proizvajalcev pa ponuja tudi sisteme več kamer za 360-stopinjski pogled okrog vozila.

Dva pristojna organa za prometno varnost v ZDA sta tako določilo sprejela že leta 2014, prvič pa so se težnje po vključitvi vzvratne kamere v serijsko opremo pojavile že v času predsedovanja Georgea W. Busha. Tako je skupno od začetka do udejanjenja preteklo že okrog deset let.