Ena večjih zbirk ameriških "mišičnjakov": lastnik v pokoj, avti pa na dražbo

Muscle car city pravzaprav ni muzej, je ena največjih in izpopolnjenih zasebnih zbirk ameriških "mišičnjakov", ki so jih v večini primerov izdelali pri General Motorsu. Več kot dvesto avtomobilov iz zlate detroitske avtomobilske dobe je prava paša za oči, a lastnik Rick Treworgy odhaja v pokoj, zato bodo prihodnji teden na dražbi prodali prav vse avtomobile.

Rick Treworgy je svoje bogastvo pridobil s prodajo gospodarskih objektov in nepremičnin. Ko je naletel na staro nakupovalno središče Walmart, ga je kupil in v njem ustvaril svoje avtomobilsko mesto. V njem je postavil muzej z več kot dvesto avtomobili, zaradi velikosti zgradbe pa je v njej zgradil še prodajni salon za avte, ki jih ni več želel imeti v zbirki, restavracijo v slogu petdesetih let in servisno delavnico. Na 5.500 kvadratnih metrih površine je bilo obiskovalcem na ogled več kot 65 tisoč "konjskih" moči, zdaj pa bo zaradi upokojitve Treworgy vse avtomobile prodal. Dražba bo potekala kar v tem poslopju. Začela se bo 22. januarja in končala dan za tem.

Obiskovalcem omogočil ogled brez ograj

Prav neverjetno je, kako zelo je zrasla ta osupljiva zbirka. Vse se je začelo kot hobi, preraslo v strast in na koncu postalo posel. Kot je povedal Treworgy, ni šlo za zaslužek, saj je njegov muzej ustvarjal izgubo, a svojo zbirko je želel je pokazati vsem, ki jih je ta zanimala. Tudi zato so se obiskovalci lahko prosto sprehajali med avtomobili in si jih pogledali od blizu.

Še bolj presenetljivo je, da je Treworgy družinam in številnim obiskovalcem dovolil, da so prišli povsem blizu brezhibno obnovljenih zelo redkih avtomobilov, ki so na različnih šovih in concorsih pobirali najbolj cenjene nagrade.

Foto: Mecum Auctions

Še tovarniški muzej ne more konkurirati tej zbirki

V zbirki je osemdeset modelov corvette, kar je več, kot jih je v tovarniškem muzeju General Motorsa, posvečenem modelu corvette. Med njimi jih je dvajset iz leta 1967, preostali so bili izdelani med letoma 1954 in 2020. Treworgy je imel celo corvetto iz leta 1953, a jo je prodal, kupil pa je tudi najnovejši model C8.

Ljubitelji ameriških vozil ne bodo spregledali niti vrsto impal. Iz vsakega leta ima eno, prepoznavni model el camino je pomemben član zbirke. Tudi teh je več, po en primerek iz let od 1964 do 1972. Zelo podobno velja za model nova. Prav vsi so obnovljeni, vsak ima vgrajen zaželen štiristopenjski menjalnik, največji mogoč motor in opcije, ki so bile na voljo samo v tistem proizvodnem letu. V zbirki je tako tudi chevelle 1965 Z16 SS396, izdelali so jih le dvesto, pa še to po posebnem naročilu.

Veliko je tudi legendarnih modelov camaro, med njimi celo dve različici COPO iz leta 1969, v zbirki je tudi chevrolet phaeton, edini znani preživeli primerek, saj so jih izdelali le sedem.

Kupci z globokimi denarnicami in zbiratelji bodo na svoj račun torej prišli 22. in 23. januarja, ko bodo pri Mecum Auction izvedli dražbo. Na prodaj bodo prav vsi avtomobili in vsi bodo prodani brez zavarovane najnižje cene.

Foto: Mecum Auctions

Foto: Mecum Auctions

Foto: Mecum Auctions

Foto: Mecum Auctions