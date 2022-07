Električni avto pod 20 tisočaki? Rešitev pripravljajo tudi Korejci.

Majhni električni avtomobili so bili v preteklosti že velik prodajni hit, a trenutno je njihova ponudba zelo omejena. V najmanjšem razredu jih ponujata predvsem Renault in Dacia. Toda v ta razred se nameravata vrniti tako Volkswagnov koncern (tudi z znamkama Škoda in Seat) kot tudi Hyundai. Korejci razvijajo električnega malčka, ki bi lahko nasledil model i10. Medtem ko so razvoj potrdili, bo treba nanj še čakati nekaj časa, je za Automotive Europe potrdil Hyundaiev marketinški direktor za Evropo Andreas-Christoph Hofmann.

Za zdaj premalo dobička z majhnimi električnimi avtomobili

Nizke cene prinašajo tudi nizke dobičke, kar še posebej velja pri majhnih električnih avtomobilih. Proizvajalci se zato za zdaj izogibajo cenejšim velikoserijskim električnim avtomobilom, saj imajo trenutno že s proizvodnjo preostalih veliko težav. Nov cenejši avtomobil je med drugimi napovedala tudi Tesla.

Hyundai je v drugem četrtletju v Evropi prodajo izboljšal za 8,2 odstotka, med vsem prodanimi avtomobili je bilo 16 odstotkov povsem električnih.