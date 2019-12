Eksplozija avta: preveč osvežilca zraka in prižgana cigareta #foto

Voznik seat leona je sprejel dve zaporedni slabi odločitvi. Najprej je notranjost svojega avtomobila močno osvežil z razpršilcem aerosola, nato pa si zaželel še cigareto. Toda količina aerosola v zraku je bila očitno prevelika, in ko je prišla v stik z ognjem, je vozilo dobesedno eksplodiralo.

V Halifaxu se je zaslišal glasen pok, leonu je razbilo stekla, zvilo streho in podobno. Avtomobil je postal čisto prava bomba, a voznik je kljub temu lahko izstopil brez hujših posledic.

Eksplozija ni poškodovala le avtomobila, temveč tudi nekaj bližnjih oken, je poročal BBC.

A car explosion in Halifax Town Centre. What an enormous bang. I was in an adjacent bar.

Emergency services on scene in moments @WYFRS @WYP_Halifax @CMBC_CSRT @YorksAmbulance

Unbelievably the driver just climbed out. Thankfully there appears to be no injuries. #Calderdale pic.twitter.com/1yQkbndIjn