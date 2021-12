EKSKLUZIVNO: Salon Audi Sport v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Audi Sport vozila zagotavljajo največji užitek v vožnji skupaj z najnovejšo in obenem najbolj natančno tehnologijo. Audi Sport znamka je zadnje čase vse bolj priljubljena tudi v Sloveniji. V Sloveniji kot edini in ekskluzivni uradni trgovec skrbi Porsche Verovškova, kjer boste tako našli najbolj zmogljive in športne modele.

Znamka Audi Sport za najbolj zahtevne voznike v Sloveniji

Audi Sport predstavlja sodobno vizijo dinamične športnosti. V Sloveniji imamo srečo, da sta v salonu na Porsche Verovškova že na voljo najnovejša modela - popolnoma novi Audi RS 5 in električni Audi e-tron RS GT. Oba bosta lahko osrečila številne ljubitelje športnih vozil na slovenskih cestah.

Aktualna ponudba modelov Audi Sport v Sloveniji:

Audi RS3

Audi RS4

Audi RS5

Audi RS6

e-tron RS GT

RS Q3

RS Q8

EKSKLUZIVNO: Intervju z Boštjanom Lovšinom, enim izmed najbolj izkušenih strokovnjakov za program Audi Sport v Sloveniji

Vprašanje, ki zanima skoraj vsakogar: kateri modeli Audi Sport so v Sloveniji najbolj zaželeni?

Audi Sport vozila so edina, ki zagotavljajo občutek v vožnji, primerljiv z vznemirljivostjo motošporta. Zadnje čase kupci največ povprašujejo po modelu Audi RS 3 Sportback in Audi RS 3 limuzino ter seveda po modelu Audi RS 6 Avant. Vse bolj zanimiv je tudi Audi RS Q3. Opazno pa je, da je v Sloveniji najbolj zaželen in najbolj prodajan vrhunski Audi RS 6 Avant, ki res močno izstopa od drugih modelov Audi Sport s širšimi markantimi odbijači in drugimi oblikovnimi značilnostmi, izjemnim 4,0-litrskim V8 bi-turbo motorjem z močjo 441 kW 600 KM in ostalimi dodatnimi vrhunskimi tehnologijami.

Kakšen je značilen kupec vozil znamke Audi Sport? Kakšne stranke se največkrat odločijo za vozila te znamke?

Audi Sport kupci so tisti, ki kupujejo s srcem in si želijo najmočnejše in najbolj atraktivne avtomobile. Prav tako je vse več tudi tistih, ki se za vozila Audi Sport odločijo zato, ker si želijo vozniško najboljša vozila. To je seveda povsem razumljivo, saj stranke pri Audi Sport dobijo najboljše.

Na kakšen način lahko voznik Audija RS doživi slogan ‘prednost v tehniki’?

Vsekakor morajo naši avtomobili zagotoviti posebno vozno izkušnjo, ki je zapisana v DNK znamke Audi. Prav zagotovo je izjemno pomembnega pomena športno podvozje RS, ki v vsakih voznih razmerah zagotavlja najbolj možno čvrsto lego na cesti in s tem še več dinamike pri vožnji skozi ovinke in večjo vozno stabilnost. Naš cilj je natančno opredeliti, kakšna naj bo izkušnja vožnje z Audi RS modeli.

Kako je spremenjeni DMV vplival na prodajo modelov Audi Sport v Sloveniji?

Zaradi novega davka so novi modeli Audi Sport cenejši, kar opazijo tudi naši kupci. Prav zaradi tega zaznavamo vse več povpraševanja.

Kaj pa elektrika? Kateri električni modeli Audi Sport so trenutno na voljo v Sloveniji?

Audi e-tron RS GT je prvi električni model, ki je že pri nas v salonu Porsche Verovškova in je tudi na voljo za naročila. Gre za izjemen električni športni model Audi Sport, ki zagotavlja veliko moči, vse od 350 kW oziroma 476 KM in do 440 kW oziroma 598 KM. Tudi doseg do 488 km po WLTP standardu je visok. Največja kapaciteta baterije je 86 kWh. (1)

Ali drži, da je Audi e-tron RS GT najzmogljivejši Audi vseh časov?

Popolnoma električni Audi e-tron GT quattro je res najzmogljivejši Audi vseh časov. Ta Audi se pohvali z močjo 598 KM, omogoča polnjenje baterije do 270 kW in ima 800-voltni sistem baterije. Narejen je v tovarni Böllinger Höfen pri Neckarsulmu v Nemčiji.

Po čem se modeli Audi Sport ločijo od konkurence?

Po mojem mnenju najpomembnejšo tehnologijo predstavlja tehnologija quattro, ki ni botrovala le dosežkom na dirkah rally, temveč so pri Audi Sport znanje in izkušnje z dirkališč uspešno prenesli tudi v serijsko proizvodnjo. Tehnologija quattro in znamka Audi sta vse od tedaj neločljivo povezani. Zelo pomemben inženirski dosežek je bil tudi prihod Audija A8 s konstrukcijo Audi Space Frame leta 1994, ki je dokončno utrdil naš status premijske znamke.

Kako pričakujete, da se bo znamka Audi Sport razvila v naslednjih petih letih?

Pričakujem, da bo znamka predstavila veliko vodilnih novosti, predvsem na področju električnega pogona se nam obeta kar nekaj atraktivnih modelov. Pripravite se tudi vi, prihodnost bo še bolj zanimiva!

Znamka Audi Sport je v zadnjih letih pridobila na samem ugledu in prepoznavnosti v Sloveniji. Kako vi gledate na to?

Brez dvoma so modeli Audi Sport izjemno napredni in dinamično nepremagljivi v Audijevi ponudbi − na to nakazuje že njihov ekskluzivni zunanji dizajn. Zaradi tega me sploh ne preseneča dejstvo, da je tudi v Sloveniji vse več zanimanja za to znamko.

Kako se je znamka Audi Sport sploh začela uveljavljati na začetku?

Že v preteklosti je bil navdih za modele Audi Sport avtomoto šport, kar je pomenilo, da se uporaba visokozmogljivih tehnologij iz avtomoto športa odraža tudi v videzu modelov RS, ki sledijo načelu "oblika sledi funkciji". Menim, da so ti detajli v zadnjem času še bolj opazni, in tako narašča tudi priljubljenost. Veliko modelov RS se namreč pri proporcih in položaju mreže hladilnika zgleduje po športnem modelu R8.

Kontakt Audi Sport Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, Ljubljana

Boštjan Lovšin, prodajni svetovalec Audi Sport

tel.: +386 1 53 03 505, mob.: +386 (0)41 709 296,

e-mail: bostjan.lovsin@porsche.si

