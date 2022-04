Dvojna zmogljivost priključnih hibridov Porsche E-Hybrid

Za razliko od večine avtomobilskih proizvajalcev je Porsche hibridno tehnologijo razvijal iz želje po zmagah v avtomobilskem športu. Od prvega hibridnega avtomobila na svetu, ki ga je Porsche razvil že pred 122 leti, do danes se filozofija združevanja moči bencinskega in električnega motorja ni spremenila. Njen najpomembnejši cilj je jasen. Povečati zmogljivost.

Mejniki razvoja Porschejeve hibridne tehnologije

Prvi hibridni avtomobil na svetu je Ferdinand Porsche predstavil že leta 1900. Model Lohner-Porsche "Semper Vivus" sta poganjala dva elektromotorja na kolesih, ki sta elektriko črpala iz baterije. Ko se je ta izpraznila, je voznik z dvema 0,7-litrskima enovaljnima motorjema zagnal generator, ki je ustvaril dovolj električne energije za nadaljevanje vožnje. Avtomobil je dosegal za tisti čas neverjetnih 35 km/h najvišje hitrosti. Še bolj impresiven pa je podatek, da se je z najvišjo hitrostjo izključno na baterijo lahko peljal vse do 50 km daleč.

Leta 2010 je Porsche na avtosalonu v Ženevi javnost presenetil s predstavitvijo prvega dirkalnika GT s hibridnim pogonom. Porsche 911 GT3 R Hybrid je poganjal šestcilindrski 4-litrski atmosferski bokser motor, ki je zadnji kolesni par gnal s 480 "konjskimi" močmi. Pod sprednjim pokrovom sta bila nameščena dva 60 kW električna motorja, ki sta svojo moč na prednji kolesni par prenesla na voznikov ukaz. Elektromotorja je napajal rotacijski shranjevalnik električne energije, ki se je polnil z rekuperacijo ob zaviranju. Ob pospeševanju je voznik lahko sprostil shranjeno energijo in tako za šest do osem sekund priklical dodatnih 120 kW moči.

Eden najbolj želenih Porschejev vseh časov, priključni hibrid Porsche 918 Spyder, je luč sveta ugledal leta 2013. Cestnega superšportnika je poganjal sredinsko nameščen 4,6-litrski atmosferski osemvaljnik, ki je razvil 608 "konjskih" moči. Bencinski motor je z dodatnimi 156 "konjskimi" močmi podpiral električni motor, njuno skupno moč pa je na zadnjo os prenašal 7-stopenjski menjalnik z dvema sklopkama. Prednji kolesni par je prek električne sklopke gnal električni motor s 129 "konjskimi" močmi. Skupna sistemska moč hibridnega pogonskega sklopa je znašala 887 "konjskih" moči, kar je zadostovalo za 2,6-sekundno izstrelitev z mesta do stotice, silovito pospeševanje pa se je končalo šele pri 345 km/h.

Porsche je svojo premoč na področju dirkalne hibridne tehnologije pokazal v letih 2015, 2016 in 2017 s tremi zaporednimi zmagami dirke 24 ur Le Mansa. Najzahtevnejšo vzdržljivostno dirko so v kategoriji LMP1 osvojili z dirkalnikom Porsche 919 Hybrid. Zadnji kolesni par bolida je poganjal 2-litrski V4 motor, ki je s pomočjo prisilnega polnjenja razvil 500 "konjskih" moči. Sprednji kolesi je po potrebi gnal električni motor, ki je lahko razvil vse do 400 "konjskih" moči. Dirkalnik je bil opremljen z dvema ločenima sistemoma rekuperacije električne energije. Na izpušni sistem sta bili nameščeni dve turbini. Ena je služila kot klasični turbinski polnilnik motorja, druga pa je energijo izpušnih plinov pretvarjala v elektriko. Električni motor na sprednji osi je ob zaviranju deloval kot generator in rekuperiral presežek kinetične energije. Oba sistema sta izjemno hitro polnila vodno hlajeno litij-ionsko baterijo, ki pa je na zahtevo voznika med pospeševanjem elektriko z isto hitrostjo dovajala do električnega motorja.

Dirkalna hibridna tehnologija je danes na cesti

Danes je tehnologija priključnih hibridov E-Hybrid na voljo v več modelih Porsche Cayenne in Porsche Panamera. Električno moč vselej dovaja visokozmogljiv elektromotor z največjo močjo 100 kW in z največjim navorom 400 Nm. Prednost tega motorja ni le zmogljivost, pač pa tudi sama umeščenosti v pogonski sklop. Nameščen je namreč neposredno med bencinski šest- ali osemvaljni motor in avtomatski menjalnik. S takšno postavitvijo se lahko moči bencinskega in električnega motorja prenašata na isto os, kar se odraža v popolnoma usklajenem delovanju obeh motorjev in menjalnika. Voznik med vožnjo preklapljanja med enim in drugim motorjem tega ne občuti in tudi ne sliši.

Zelo pomembna naloga električnega motorja je tudi rekuperacija energije, ki predstavlja znaten del učinkovitosti tehnologije Porsche E-Hybrid. Ob zaviranju motor deluje kot generator, ki kinetično energijo pretvarja v elektriko in z njo polni baterijo. Sistem tako velik del energije, ki bi se sicer med zaviranjem pretvorila v toploto, izkoristi za nadaljnjo vožnjo.

Močan električni motor mora poganjati močna baterija. Vsi priključni hibridi Cayenne in Panamera E-Hybrid so opremljeni z litij-ionsko baterijo kapacitete 17,9 kWh, ki omogoča tudi izključno električno vožnjo. Baterija je kljub visoki zmogljivosti izjemno kompaktna in v vseh modelih elegantno nameščena pod dno prtljažnika.

Pri modelih Panamera doseg na izključno električen pogon znaša od 47 do 56 kilometrov, pri modelih Cayenne pa od 40 do 44 kilometrov. Razdalje so v okvirjih povprečne dnevne poti slovenskega voznika, torej električna energija zadostuje za večino poti po vsakdanjih opravkih.

Preprosto, kot polnjenje mobilnega telefona

Polnjenje priključnih hibridov Porsche E-Hybrid je enako preprosto kot polnjenje mobilnega telefona. Zadostuje že običajna gospodinjska vtičnica, na kateri boste popolnoma prazno baterijo s serijskim Porsche polnilcem napolnili v približno osmih urah, torej praktično čez noč. Če vaša električna napeljava to dopušča, pa lahko s tem polnilcem polnite tudi hitreje, saj deluje tudi kot električna polnilnica.

Hitrost polnjenja na domači ali javni električni polnilnici je odvisna od polnilca, ki je vgrajen v avtomobil. Izbirate lahko med serijskim notranjim polnilcem s 3,6 kW, s katerim boste prazno baterijo napolnili v približni štirih urah, ali opcijskim polnilcem s 7,2 kW, ki bo čas polnjenja skrajšal na približno dve uri in pol.

Štirje načini vožnje

Z vsemi priključnimi hibridi Porsche Cayenne in Panamera se lahko peljete v štirih osnovnih načinih vožnje − varčnem, popolnoma električnem E-Power načinu za vsakodnevne opravke, učinkovitem hibridnem Hybrid Auto za daljša potovanja ter Sport in Sport Plus, ki izkoriščata maksimalen potencial obeh motorjev.

Priključni hibridi Porsche Panamera

Ljubitelji bencina in elektrike lahko izbirate med tremi različicami hibridnih Panamer. Vse so na voljo kot limuzina, podaljšana limuzina Executive ali Sport Turismo.

Panamera 4 E-Hybrid

Vstopni model poganjata 100 kW (136 KM) električni motor in 2,9-litrski biturbo šestvaljnik. Skupaj proizvedeta 340 kW (462 KM) ter 700 Nm navora. Limuzinska različica od 0 do 100 km/h pospeši v 4,4 sekunde, najvišja hitrost pa znaša 280 km/h.

Panamera 4S E-Hybrid

Tudi to Panamero poganja 2,9-litrski biturbo šestvaljnik, ki v kombinaciji s 100 kW (136 KM) električnim motorjem razvije 412 kW (560 KM) in 750 Nm navora. V limuzinski izvedbi potrebuje 3,7 sekunde z mesta do stotice, pospeševanje pa se nadaljuje vse do 298 km/h.

Panamera Turbo S E-Hybrid

Najmočnejšo hibridno Panamero poganja 4-litrski biturbo osemvaljnik, ki v kombinaciji s 100 kW (136 KM) električnim motorjem doseže neverjetnih 515 kW (700 KM) in 870 Nm navora. Limuzina potrebuje za pospeševanje od 0 do 100 km/h le 3,2 sekunde, njena najvišja hitrost pa je 315 km/h.

Priključni hibridi Porsche Cayenne

Hibridni Cayenne je na voljo v dveh različnih motorizacijah. Vsi modeli pa so na voljo kot SUV in Coupé.

Cayenne E-Hybrid

Tudi vstopni model hibridnega Cayenna s 100 kW električnim motorjem in 3-litrskim turbo šestvaljnikom razvije 340 kW (462 KM) in 700 Nm kombiniranega navora. SUV pospeši z mesta do 100 km/h v petih sekundah, pospeševanje pa se ustavi pri 253 km/h.

Cayenne Turbo S E-Hybrid

Cayenne v najmočnejši hibridni različici s skupnim delovanjem 100 kW električnega motorja in 4-litrskega biturbo osemvaljnika razvije 500 kW (680 KM) ter 900 Nm skupnega navora. Tako motoriziran SUV pospeši od 0 do 100 km/h v 3,8 sekunde, najvišja hitrost pa znaša 295 km/h.

