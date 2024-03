Dva kandidata, AMZS ima novega predsednika

Na skupščini AMZS je 55 zakonitih zastopnikov polnopravnih članic Avto-moto zveze Slovenije (od 77) izbiralo med dvema kandidatoma za predsednika: Antonom Breznikom, predsednikom AMD Orehova vas, ki je Avto-moto zvezo Slovenije že vodil v obdobju 2013–2021, in Leopoldom Pungerčarjem, članom upravnega odbora AMD Trebnje, ki je bil v aktualnem mandatu tudi član komisije za finančno-gospodarska vprašanja pri AMZS.

Foto: AMZS

Predstavniki članic AMZS so za prvega moža svoje organizacije za obdobje do novembra 2025 izvolili Leopolda Pungerčarja, ki je dobil 44 glasov (Breznika je podprlo devet članic, dve glasovnici pa sta bili neveljavni).

Novi predsednik AMZS se je po izvolitvi predstavnikom članic AMZS zahvalil za zaupanje in dejal: "Prizadeval si bom, da bo članstvo v AMZS še naprej raslo, pri čemer pa je predpogoj, da bomo upravičili zaupanje naših članov, visoka raven storitev, ki jim jih članstvo zagotavlja. Na področju varne mobilnosti mora AMZS ohraniti vlogo enega najpomembnejših deležnikov v naši državi. To nam bo med drugim uspelo s še bolj dejavnimi društvi in klubi v lokalnem okolju. Aktivneje pa moramo podpirati tudi društva ter športnice in športnice, ki tekmujejo pod okriljem AMZS, in na ta način krepiti slovenski motošport in karting."